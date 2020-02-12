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Коронавирус на судне: Diamond Princess планируют снимать с карантина

Среда, 12 февраля 2020, 13:42
Коронавирус на судне: Diamond Princess планируют снимать с карантина

Министерство здравоохранения Японии рекомендовало завершить 19 февраля карантин на судне Diamond Princess, где находятся заразившиеся коронавирусом украинцы и представители других стран.

Источник: заявление исполнительного вице-президента компании-оператора лайнера Princess Cruises Рая Калуори, видео которого опубликовано в Facebook

Прямая речь: "Министерство здравоохранения рекомендовало нам завершить карантин 19 февраля, и если не случится ничего непредвиденного, мы надеемся, что так и произойдет".

Детали: По его словам, на судно были направлены 2000 единиц медпрепаратов и 7 фармацевтов, которые раздают лекарства людям на борту.

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Предыстория:

  • По последним данным, 175 человек на лайнере подхватили коронавирус, двое из них украинцы. Четверо из заболевших находятся в тяжелом состоянии.
  • 5 февраля стало известно вспышке нового коронавируса (2019-nCoV) на круизном лайнере Diamond Princess с 3700 людьми из 56 стран.
  • На борту находятся 25 граждан Украины, все они являются членами экипажа.

Евгений Кизилов, УП
Темы: коронавирустранспортЯпония
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