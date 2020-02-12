Парубій сходив на допит у ДБР
Народний депутат фракції "Європейська солідарність" Андрій Парубій дав свідчення у справі перешкоджання виборчому праву під час парламентських виборів 2019 року.
Джерело: Андрій Парубій
Дослівно: "У чому ж вбачається моє "перешкоджання"? Виявляється в тому, що я, як Голова Верховної Ради України, звертався до правоохоронних органів із вимогою встановити чи одіозний поплічник Януковича Клюєв, а також Кузьмін і Шарій перебували в Україні протягом останніх п‘яти років. І, відповідно, – чи мають вони право брати участь у виборах...
І ось тепер ДБР з цього приводу веде розслідування…Ми якось непомітно опинилися в Задзеркаллі, де все навпаки – правда і право переслідуються, а зрада і злочини стають чеснотами".
Що передувало: "Задзеркальним абсурдом" Парубій називав і кримінальне провадження про нібито створення ним озброєних угруповань для масових заворушень 2 травня 2014 року в Одесі.
Нагадаємо:
- Центральна виборча комісія на парламентських виборах минулого року зареєструвала кандидатами ексчиновника часів Януковича Андрія Клюєва, ексзаступника генпрокурора Рената Кузьміна та блогера Анатолія Шарія.
- Парубій звернувся до правоохоронних органів з вимогою надати відомості про перебування Клюєва і Шарія на території України.
- СБУ встановила, що Клюєв, Кузьмін і Шарій не перебували в Україні останні 5 років, що є умовою участі у виборах.