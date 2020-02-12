Парубий сходил на допрос в ГБР

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Среда, 12 февраля 2020, 20:55
Фото: Олег Федонюк

Народный депутат фракции "Европейская солидарность" Андрей Парубий дал показания по делу о препятствовании избирательному праву на парламентских выборах 2019 года.

Источник: Андрей Парубий

Дословно: "В чем же заключается мое "препятствование"? Оказывается в том, что я, как глава Верховной Рады, обращался в правоохранительные органы с требованием установить, находились ли одиозный соратник Януковича Клюев, а также Кузьмин и Шарий, в Украине в течение последних пяти лет. И, соответственно, имеют ли они право участвовать в выборах...

И вот теперь ГБР по этому поводу ведет расследование...Мы как-то незаметно оказались в Зазеркалье, где все наоборот – правда и право преследуются, а предательство и преступления становятся добродетелями".

Что предшествовало: "Зазеркальный абсурдом" Парубий также называл уголовное производство о якобы создании им вооруженной группировки с целью организации массовых беспорядков 2 мая 2014 года в Одессе.

Напомним:

  • Центральная избирательная комиссия на парламентских выборах зарегистрировала кандидатами экс-чиновника Януковича Андрея Клюева, экс-зама генпрокурора Рената Кузьмина и блогера Анатолия Шария.
  • Парубий обратился в правоохранительные органы с требованием предоставить сведения о пребывании Клюева и Шария на территории Украины.
  • СБУ выяснила, что Клюев, Кузьмин и Шарий не находились в Украине последние 5 лет, что является условием участия в выборах.

Украинская правда
Темы: ГБР Парубий допрос Порошенко Европейская солидарность


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