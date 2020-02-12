Парубий сходил на допрос в ГБР
Народный депутат фракции "Европейская солидарность" Андрей Парубий дал показания по делу о препятствовании избирательному праву на парламентских выборах 2019 года.
Источник: Андрей Парубий
Дословно: "В чем же заключается мое "препятствование"? Оказывается в том, что я, как глава Верховной Рады, обращался в правоохранительные органы с требованием установить, находились ли одиозный соратник Януковича Клюев, а также Кузьмин и Шарий, в Украине в течение последних пяти лет. И, соответственно, имеют ли они право участвовать в выборах...
И вот теперь ГБР по этому поводу ведет расследование...Мы как-то незаметно оказались в Зазеркалье, где все наоборот – правда и право преследуются, а предательство и преступления становятся добродетелями".
Что предшествовало: "Зазеркальный абсурдом" Парубий также называл уголовное производство о якобы создании им вооруженной группировки с целью организации массовых беспорядков 2 мая 2014 года в Одессе.
Напомним:
- Центральная избирательная комиссия на парламентских выборах зарегистрировала кандидатами экс-чиновника Януковича Андрея Клюева, экс-зама генпрокурора Рената Кузьмина и блогера Анатолия Шария.
- Парубий обратился в правоохранительные органы с требованием предоставить сведения о пребывании Клюева и Шария на территории Украины.
- СБУ выяснила, что Клюев, Кузьмин и Шарий не находились в Украине последние 5 лет, что является условием участия в выборах.