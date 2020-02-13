Бабіков захищав Януковича: ЗМІ оприлюднили підтвердження

Новопризначений заступник директорки Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков неодноразово представляв інтереси президента-втікача Віктора Януковича у суді. Відповідне підтвердження цього (аудіо та документи) оприлюднили журналісти.

Джерело: "Слідство.інфо"

Деталі: Редакція отримала матеріали із судових засідань у справах Януковича за участю адвоката Бабікова. Останній активно захищав колишнього президента, про що йдеться у доступних аудіозаписах з начебто голосом Бабікова.

Тодішній захисник Януковича виправдовував його втечу. За його словами, на експрезидента начебто скоїли напад, через який він і змушений був покинути країну.

У той же час, як чутно з аудіо, адвокати змусили розпочати кримінальне провадження проти "слідчих Майдану" через відмову визначити Януковича потерпілим. Наразі це провадження розслідує ДБР, де займає посаду Бабіков.

Окрім того, журналісти знайшли у реєстрі судових рішень підтвердження участі чинного заступника директорки ДБР у засіданнях щодо Януковича. Бабіков представляв інтереси президента-втікача у щонайменше двох справах: перевищення влади під час Революції Гідності та замаху на життя Януковича та його охоронця на початку 2014 року.

За словами колишнього керівника Управління спецрозслідувань ГПУ Сергія Горбатюка, Бабіков представляв інтереси Януковича ще у двох справах. Мова про захоплення державної влади та "диктаторські закони" 16 січня.

Зазначається, що колишній адвокат Януковича подавав скарги на дії слідчого і прокурора у справі про начебто напад на експрезидента.

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