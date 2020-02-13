Бабиков защищал Януковича: СМИ обнародовали подтверждения

Недавно назначенный заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков неоднократно представлял интересы беглого президента Виктора Януковича в суде. Соответствующее подтверждение (аудио и документы) обнародовали журналисты.

Источник: "Слідство.інфо"

Детали: Редакция получила материалы из судебных заседаний по делам Януковича с участием адвоката Бабикова. Последний активно защищал бывшего президента, о чем говорится в доступных аудиозаписях с якобы голосом Бабикова.

Тогдашний защитник Януковича оправдывал его побег. По его словам, на экс-президента вроде бы совершили нападение, из-за которого он и вынужден был покинуть страну.

В то же время, как слышно с аудио, адвокаты заставили начать уголовное производство против "следователей Майдана" из-за отказа признать Януковича пострадавшим. Сейчас это производство расследует ГБР, где занимает должность Бабиков.

Кроме того, журналисты нашли в реестре судебных решений подтверждение участия действующего заместителя директора ГБР в заседаниях по Януковича. Бабиков представлял интересы президента беглого в меньшей мере двум делам: превышение власти во время Революции Достоинства и покушения на жизнь Януковича и его охранника в начале 2014 года.

По словам бывшего руководителя Управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка, Бабиков представлял интересы Януковича еще по двум делам. Речь о захвате государственной власти и "диктаторских законах" 16 января.

Отмечается, что бывший адвокат Януковича подавал жалобы на действия следователя и прокурора по делу о якобы нападении на експрезидента.

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