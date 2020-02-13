За добу на коронавірус захворіли майже 15 тисяч людей

563 перегляди
Четвер, 13 лютого 2020, 02:49

Від китайського коронавірусу Covid-19 померла 1 361 особа. У той же час успішно завершили лікування 5 905 людей.

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса

Деталі: Разом з тим кількість хворих збільшилась до 60 тисяч. Хоча ще 12 лютого число хворих трималось на рівні 45 тисяч. 

Лідером серед поширення вірусу лишається Китай та провінція Ухань. У Гонконзі вже нарахували 50 хворих. Така ж кількість інфікованих у Сінгапурі. 

Читайте також: Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

Передісторія:

  • Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
  • На борту лайнера Diamond Princess, за останніми даними, 175 осіб підхопили коронавірус, двоє з них українці. Четверо з хворих перебувають у важкому стані.

Українська правда
Теми: коронавірус Китай здоров'я


powered by lun.ua
Матеріали за темою
ВООЗ координує зусилля з боротьби проти китайського коронавірусу 12 лютого 2020, 23:55
Гончарук заперечує зрив евакуації українців з Уханя: Питання днів 12 лютого 2020, 14:49
Коронавірус на судні: Diamond Princess планують знімати з карантину 12 лютого 2020, 14:42
Усі новини
Головні новини
Плавець-марафонець із Криму попросив Зеленського про допомогу
Посольство США в Україні прокоментувало заміну Богдана на Єрмака
Арахамія вибачився за слова про воду в Крим і зауважив: Вирвані з контексту
Facebook ліквідував мережу антиукраїнських акаунтів авторства спецслужб РФ
Усі новини
iq

9 головоломок для найуважніших

світ

Коронавірус: що відбувається на лайнері, де перебувають українці на карантині

соціум

Чому жінкам потрібно у 2-3 рази більше туалетних кабінок, ніж чоловікам