Від китайського коронавірусу Covid-19 померла 1 361 особа. У той же час успішно завершили лікування 5 905 людей.

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса

Деталі: Разом з тим кількість хворих збільшилась до 60 тисяч. Хоча ще 12 лютого число хворих трималось на рівні 45 тисяч.

Лідером серед поширення вірусу лишається Китай та провінція Ухань. У Гонконзі вже нарахували 50 хворих. Така ж кількість інфікованих у Сінгапурі.

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Передісторія: