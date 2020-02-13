За добу на коронавірус захворіли майже 15 тисяч людей
Від китайського коронавірусу Covid-19 померла 1 361 особа. У той же час успішно завершили лікування 5 905 людей.
Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса
Деталі: Разом з тим кількість хворих збільшилась до 60 тисяч. Хоча ще 12 лютого число хворих трималось на рівні 45 тисяч.
Лідером серед поширення вірусу лишається Китай та провінція Ухань. У Гонконзі вже нарахували 50 хворих. Така ж кількість інфікованих у Сінгапурі.
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Передісторія:
- Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
- 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
- На борту лайнера Diamond Princess, за останніми даними, 175 осіб підхопили коронавірус, двоє з них українці. Четверо з хворих перебувають у важкому стані.