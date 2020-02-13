Від китайського коронавірусу Covid-19 померла 1 361 особа. У той же час успішно завершили лікування 5 905 людей.

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса

Деталі: Разом з тим кількість хворих збільшилась до 60 тисяч. Хоча ще 12 лютого число хворих трималось на рівні 45 тисяч.

Як повідомляє офіційне агентство Китаю "Сіньхуа", число заражених збільшились через використання іншого методу діагностики: комп’ютерної томографії. З її допомогою виявляють пневмонію, яку спричинює коронавірус.

Комісія з охорони здоров'я провінції Хубей заявила, що в число нових випадків увійшли 13322 клінічно діагностованих випадки, які з четверга були визнані підтвердженими.

Лідером серед поширення вірусу лишається Китай та провінція Ухань. У Гонконзі вже нарахували 50 хворих. Така ж кількість інфікованих у Сінгапурі.

До епіцентру спалаху хвороби, провінції Ухань, влада має намір відправити 2600 військових медиків. Вони будуть займатись лікуванням хворих.

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