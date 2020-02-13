За сутки коронавирусом заболели почти 15 тысяч человек
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Четверг, 13 февраля 2020, 02:49
От китайского коронавируса Covid-19 умер 1361 человек. В то же время успешно завершили лечение 5905.
Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса
Детали: Вместе с тем количество больных увеличилось до 60 тысяч. Хотя еще 12 февраля число больных держалось на уровне 45 тысяч.
Лидером среди распространения вируса остается Китай и провинция Ухань.
В Гонконге уже насчитали 50 больных. Такое же количество инфицированных в Сингапуре.
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Предыстория:
- В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
- На борту лайнера Diamond Princess, по последним данным, 175 человек подхватили коронавирус, двое из них украинцы. Четверо из заболевших находятся в тяжелом состоянии.
Украинская правда
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