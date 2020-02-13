От китайского коронавируса Covid-19 умер 1361 человек. В то же время успешно завершили лечение 5905.

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Детали: Вместе с тем количество больных увеличилось до 60 тысяч. Хотя еще 12 февраля число больных держалось на уровне 45 тысяч.

Лидером среди распространения вируса остается Китай и провинция Ухань.

В Гонконге уже насчитали 50 больных. Такое же количество инфицированных в Сингапуре.

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Предыстория: