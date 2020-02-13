Росіяни ставляться до України гірше, ніж українці до РФ
Громадяни Російської Федерації ставляться до України гірше, ніж українці до Росії. Здебільшого погано до України ставляться 47% росіян, у той же час, 39% українців ставляться погано до Росії.
Джерело: дані дослідження Київського міжнародного інституту соціології та російського "Левада-центру"
Деталі: За результатами опитування, 42% росіян ставляться до України добре або дуже добре, 47% - погано.
У той же час, 49% українців відповіли, що ставляться до Росії добре або дуже добре, 39% погано.
Відзначається, що в перші місяці президентства Володимира Зеленського в Україні рівень доброго ставлення росіян до України різко пішов вгору і в 2019 році майже 60% росіян добре ставилися до України, проте в кінці року і в 2020 році - знову почав падати.
Також соціологи запитали росіян і українців, якими б вони хотіли бачити відносини двох країн.
15% росіян вважають, що дві країни повинні об'єднатися в одну державу, 56% росіян відповіли, що обидві держави повинні бути незалежними і дружніми - з відкритими кордонами, без віз і митниці, 26% росіян - за візи і закриті кордони між Україною і РФ.
У той же час, 5% вважають, що дві країни повинні об'єднатися в одну державу, 48% - за відкриті кордони, без віз і митниці, 40% - за візи і закриті кордони.
Опитування в РФ було проведено 23 - 29 січня 2020 року серед 1603 громадян у віці від 18 років. Дослідження проводилося на дому у респондента методом особистого інтерв'ю. Статистична похибка при вибірці 1600 осіб – 1,5%-3,4%.
Опитування КМІС проводилося раніше – з 1 до 12 грудня 2019 року. Було опитано 2043 людини, на всій території країни, крім окупованого Криму. В Луганській і Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, контрольованих владою України. Статистична похибка не перевищує 3,3%.
Передісторія:
- У червні 2014 року ставлення українців до Росії і росіян до України погіршилося. В Україні за три місяці число позитивно налаштованих до РФ скоротилося з 78% до 52%, а негативно налаштованих зросло з 13% до 38%. У Росії кількість позитивно налаштованих до України громадян скоротилася з 66% до 35%, негативно налаштованих – зросла з 26% до 49%.
- У червні 2017 року ставлення росіян до України погіршувалося: 26% ставилися добре, а 59% – погано.
- У жовтні 2018 року в українців трохи покращилося ставлення до Росії: за рік з 37% до 48%
- У травні 2019 року соціологи відзначили невеличке поліпшення ставлення росіян до України.
- У 2019 році вперше з 2008 року українці гірше ставилися до Росії, ніж росіяни до України.