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Россияне относятся к Украине хуже, нежели украинцы к РФ

Четверг, 13 февраля 2020, 10:28
Россияне относятся к Украине хуже, нежели украинцы к РФ

Граждане Российской Федерации относятся к Украине хуже, чем украинцы к России. В основном плохо к Украине относятся 47% россиян, в то же время, 39% украинцев относятся плохо к России.

Источник: данные исследования Киевского международного института социологии и российского "Левада-центра"

Детали: По результатам опроса, 42% россиян относятся к Украине хорошо либо очень хорошо, 47% – плохо.

В то же время, 49% украинцев ответили, что относятся к России хорошо либо очень хорошо, 39% – плохо.

Отмечается, что в первые месяцы президентства Владимира Зеленского уровень хорошего отношения россиян к Украине резко пошел вверх и в 2019 году почти 60% россиян хорошо относились к соседнему государству, однако в конце года и в 2020 году – опять начал падать.  

 
 

Также социологи спросили россиян и украинцев, какими бы они хотели видеть отношения двух стран.

15% россиян считают, что две страны должны объединиться в одно государство, 56% россиян ответили, что оба государства должны быть независимыми и дружественными – с открытыми границами, без виз и таможни, 26% россиян – за визы и закрытые границы между Украиной и РФ.

В то же время, 5% считают, что две страны должны объединиться в одно государство, 48% - за открытые границы, без виз и таможни, 40% - за визы и закрытые границы.

 

Опрос в РФ был проведен 23 – 29 января 2020 среди 1603 граждан в возрасте от 18 лет. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек – 1,5%-3,4%.

Опрос КМИС проводился раньше – с 1 по 12 декабря 2019 года. Было опрошено 2043 человека, на всей территории страны, кроме оккупированного Крыма, в Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.

Предыстория:

  • В июня 2014 года отношение украинцев к России и россиян к Украине ухудшилось. В Украине за три месяца число позитивно настроенных к РФ сократилось с 78% до 52%, а негативно настроенных выросло с 13% до 38%. В России количество позитивно настроенных к Украине граждан сократилась с 66% до 35%, негативно настроенных – выросла с 26% до 49%.
  • В июне 2017 года отношение россиян к Украине ухудшалось: 26% относились хорошо, а 59% – плохо.
  • В октябре 2018 года у украинцев немного улучшилось отношение к России: за год с 37% до 48%
  • В мае 2019 года социологи отметили небольшое улучшение отношения россиян к Украине.
  • В 2019 году впервые с 2008 года украинцы хуже относились к России, чем россияне к Украине.

Украинская правда

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Темы: социологияопросУкраинаРосcияукраинцы
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