Дубілет хоче рахувати населення Криму і ОРДЛО з космосу
Міністр Кабміну Дмитро Дубілет планує рахувати населення на окупованих територіях Криму і Донбасу за допомогою проєкту супутникової зйомки.
Джерело: Дубілет в ефірі Українського радіо
Пряма мова: "Ми якраз зустрічалися з представниками ООН, які будуть допомагати нам з проєктом супутникової зйомки, який є дуже складним".
Деталі: Водночас Дубілет додав, що наразі важко сказати, наскільки точно можна оцінити через супутники чи якісь інші інструменти кількість населення в Криму та на окупованих територіях.
Міністр нагадав, що схожий проєкт проводили в Афганістані, де значна частина території теж не контролюється владою.
Дубілет також повідомив, що наразі в уряді немає консолідованого рішення щодо того, як буде проводитися перепис. Він висловив сподівання, що за 1-2 місяці вони завершать своє дослідження, зможуть зробити оцінку по окремих населених пунктах і зрозуміють, наскільки точною вона буде.
Крім того, в уряді думають, чи можна зробити перепис населення таким чином, щоб не просто отримати якусь загальну інформацію, а можливо, "схрестити" це або з видачею id-карток чи ЕЦП, аби люди отримати інструменти для користування електронними послугами.
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Передісторія:
- 23 січня 2020 року міністр Кабміну Дмитро Дубілет презентував "Оцінку чисельності наявного населення", яка показала, що в Україні проживає 37 мільйонів 289 тисяч осіб, й одна десята від них – у Києві.
- 4 лютого "Український центр суспільних даних" оприлюднив на своєму сайті і в Фейсбуку інформацію про те, що дані статево-вікової структури у "переписі" Дубілета "отримані шляхом простого множення даних Держстату на 0,888 (або 88,8%)" і заявив, що Дубілет фальсифікував свій "електронний перепис".
- Дубілет заперечив фальсифікацію оцінки чисельності населення України, здійсненої на підставі комбінованого аналізу, називаючи екстраполяцію одним із методів.
- Директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова заявила, що без традиційного перепису населення наразі не обійтися, оскільки повноцінних реєстрів в Україні немає.
- Дубілет на це відповів, що в уряді ще не прийняли рішення, чи проводити перепис населення.