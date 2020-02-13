Дубілет хоче рахувати населення Криму і ОРДЛО з космосу

Міністр Кабміну Дмитро Дубілет планує рахувати населення на окупованих територіях Криму і Донбасу за допомогою проєкту супутникової зйомки.

Джерело: Дубілет в ефірі Українського радіо

Пряма мова: "Ми якраз зустрічалися з представниками ООН, які будуть допомагати нам з проєктом супутникової зйомки, який є дуже складним".

Деталі: Водночас Дубілет додав, що наразі важко сказати, наскільки точно можна оцінити через супутники чи якісь інші інструменти кількість населення в Криму та на окупованих територіях.

Міністр нагадав, що схожий проєкт проводили в Афганістані, де значна частина території теж не контролюється владою.

Дубілет також повідомив, що наразі в уряді немає консолідованого рішення щодо того, як буде проводитися перепис. Він висловив сподівання, що за 1-2 місяці вони завершать своє дослідження, зможуть зробити оцінку по окремих населених пунктах і зрозуміють, наскільки точною вона буде.

Крім того, в уряді думають, чи можна зробити перепис населення таким чином, щоб не просто отримати якусь загальну інформацію, а можливо, "схрестити" це або з видачею id-карток чи ЕЦП, аби люди отримати інструменти для користування електронними послугами.

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