Дубілет хоче рахувати населення Криму і ОРДЛО з космосу

2100 переглядів
Четвер, 13 лютого 2020, 13:57

Міністр Кабміну Дмитро Дубілет планує рахувати населення на окупованих територіях Криму і Донбасу за допомогою проєкту супутникової зйомки.

Джерело: Дубілет в ефірі Українського радіо

Пряма мова: "Ми якраз зустрічалися з представниками ООН, які будуть допомагати нам з проєктом супутникової зйомки, який є дуже складним".

Деталі: Водночас Дубілет додав, що наразі важко сказати, наскільки точно можна оцінити через супутники чи якісь інші інструменти кількість населення в Криму та на окупованих територіях.  

Міністр нагадав, що схожий проєкт проводили в Афганістані, де значна частина території теж не контролюється владою.  

Дубілет також повідомив, що наразі в уряді немає консолідованого рішення щодо того, як буде проводитися перепис. Він висловив сподівання, що за 1-2 місяці вони завершать своє дослідження, зможуть зробити оцінку по окремих населених пунктах і зрозуміють, наскільки точною вона буде.

Крім того, в уряді думають, чи можна зробити перепис населення таким чином, щоб не просто отримати якусь загальну інформацію, а можливо, "схрестити" це або з видачею id-карток чи ЕЦП, аби люди отримати інструменти для користування електронними послугами.

Читайте також: Порахувати українців. Як проходитиме перепис населення-2020?

Передісторія:

  • 23 січня 2020 року міністр Кабміну Дмитро Дубілет презентував "Оцінку чисельності наявного населення", яка показала, що в Україні проживає 37 мільйонів 289 тисяч осіб, й одна десята від них – у Києві.
  • 4 лютого "Український центр суспільних даних" оприлюднив на своєму сайті і в Фейсбуку інформацію про те, що дані статево-вікової структури у "переписі" Дубілета "отримані шляхом простого множення даних Держстату на 0,888 (або 88,8%)" і заявив, що Дубілет фальсифікував свій "електронний перепис".
  • Дубілет заперечив фальсифікацію оцінки чисельності населення України, здійсненої на підставі комбінованого аналізу, називаючи екстраполяцію одним із методів.
  • Директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова заявила, що без традиційного перепису населення наразі не обійтися, оскільки повноцінних реєстрів в Україні немає.
  • Дубілет на це відповів, що в уряді ще не прийняли рішення, чи проводити перепис населення.

Теми: Дубілет перепис населення Крим ОРДЛО


powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Перепис" українців від Дубілета проводили волонтери – Кабмін 13 лютого 2020, 13:17
Основні держпослуги підключено до сервісу Check, квитанції можна не носити – Дубілет 13 лютого 2020, 09:44
Дубілет: Ми ще сперечаємось, чи потрібен справжній перепис 6 лютого 2020, 15:25
Усі новини
Головні новини
Коронавірус: Укрпошта припинила приймати посилки до Китаю
Богдан програв суд партії Порошенка
Росіяни ставляться до України гірше, ніж українці до РФ
Основні держпослуги підключено до сервісу Check, квитанції можна не носити – Дубілет
Усі новини
ТаблоID

Артисти радять, що дарувати на День закоханих

поради

Коли доцільно подаватися на кілька вакансій в одну компанію

Медіа

41 сайт для пошуку безкоштовних фотографій, які ви точно захочете використати