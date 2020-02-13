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Дубилет хочет считать население Крыма и ОРДЛО из космоса

Четверг, 13 февраля 2020, 12:57
Дубилет хочет считать население Крыма и ОРДЛО из космоса

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет планирует считать население на оккупированных территориях Крыма и Донбасса с помощью проекта спутниковой съемки.

Источник: Дубилет в эфире Украинского радио

Прямая речь: "Мы как раз встречались с представителями ООН, которые будут помогать нам с проектом спутниковой съемки, который является очень сложным".

Детали: В то же время Дубилет добавил, что пока трудно сказать, насколько точно можно оценить через спутники или какие-то другие инструменты население в Крыму и на оккупированных территориях.

Министр напомнил, что подобный проект проводили в Афганистане, где значительная часть территории тоже не контролируется властями.

Дубилет также сообщил, что сейчас в правительстве нет консолидированного решения относительно того, как будет проводиться перепись. Он выразил надежду, что за 1-2 месяца они завершат свое исследование, смогут сделать оценку по отдельным населенным пунктам и поймут, насколько точной она будет.

Кроме того, в правительстве думают, можно ли сделать перепись населения таким образом, чтобы не просто получить какую-то общую информацию, а возможно, "скрестить" это или с выдачей id-карты или ЭЦП, чтобы люди получить инструменты для пользования электронными услугами.

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Предыстория: 

  • 23 января 2020 года министр Кабмина Дмитрий Дубилет презентовал "Оценку численности наличного населения", которая показала, что в Украине проживает 37 миллионов 289 тысяч человек, и одна десятая от них – в Киеве.
  • "Украинский центр общественных данных" 4 февраля обнародовал на своем сайте и в Фейсбуке информацию о том, что данные половозрастной структуры в "переписи" Дубилета "получены путем простого умножения данных Госкомстата на 0,888 (или 88,8%)", и заявил, что Дубилет фальсифицировал свою "электронную перепись".
  • Дубилет опровергал информацию о фальсификации оценки численности населения Украины, проведенной на оснований комбинированного анализа, называя экстраполяцию одним из методов. 
  • Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова заявила, что без традиционной переписи населения пока не обойтись, поскольку полноценных реестров в Украине нет.
  • Дубилет на это ответил, что в правительстве еще не приняли решение, проводить ли перепись населения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Дубилетперепись населенияКрымОРДЛО
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