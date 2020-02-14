Кремль лаконічно прокоментував сюжет "Схем" про Зеленського і Патрушева

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П'ятниця, 14 лютого 2020, 11:28

У Кремлі назвали брехнею повідомлення про поїздку секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева в Оман і зустріч там з президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, котрого цитує "РИА Новости"

Пряма мова: "Брехня".

Деталі: Інших цитат або подробиць російське видання не наводить.

Передісторія:

  • 13 лютого програма "Схеми: корупція в деталях" повідомила, що президент Володимир Зеленський повернувся з Оману в Київ чартерним літаком Bombardier Global Express 6000 в той же день, коли тим же бортом в Оман прилетів секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.
  • Розслідувачі також повідомляли, що за два тижні до Оману Патрушев у Москві зустрічався із мером Харкова Геннадієм Кернесом і Робертом Тедеєвим, двоюрідним братом екснардепа від "Партії регіонів" Ельбруса Тедеєва. Останні нібито їздили до Москви лікувати зуби.
  • Новопризначений керівник Офісу президента Андрій Єрмак протягом трьох скликань Верховної Ради працював помічником Ельбруса Тедеєва. Він також супровождував Зеленського під час візиту в Оман.
  • Сам Єрмак заявив, що сюжет "Схем" "неправда від початку до кінця".
  • Речник президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що президент не зустрічався в Омані з секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим.

Теми: Зеленський Росія Оман


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