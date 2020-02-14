Кремль лаконічно прокоментував сюжет "Схем" про Зеленського і Патрушева
У Кремлі назвали брехнею повідомлення про поїздку секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева в Оман і зустріч там з президентом України Володимиром Зеленським.
Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, котрого цитує "РИА Новости"
Пряма мова: "Брехня".
Деталі: Інших цитат або подробиць російське видання не наводить.
Передісторія:
- 13 лютого програма "Схеми: корупція в деталях" повідомила, що президент Володимир Зеленський повернувся з Оману в Київ чартерним літаком Bombardier Global Express 6000 в той же день, коли тим же бортом в Оман прилетів секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.
- Розслідувачі також повідомляли, що за два тижні до Оману Патрушев у Москві зустрічався із мером Харкова Геннадієм Кернесом і Робертом Тедеєвим, двоюрідним братом екснардепа від "Партії регіонів" Ельбруса Тедеєва. Останні нібито їздили до Москви лікувати зуби.
- Новопризначений керівник Офісу президента Андрій Єрмак протягом трьох скликань Верховної Ради працював помічником Ельбруса Тедеєва. Він також супровождував Зеленського під час візиту в Оман.
- Сам Єрмак заявив, що сюжет "Схем" "неправда від початку до кінця".
- Речник президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що президент не зустрічався в Омані з секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим.