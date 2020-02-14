Кремль лаконічно прокоментував сюжет "Схем" про Зеленського і Патрушева

У Кремлі назвали брехнею повідомлення про поїздку секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева в Оман і зустріч там з президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, котрого цитує "РИА Новости"

Пряма мова: "Брехня".

Деталі: Інших цитат або подробиць російське видання не наводить.

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