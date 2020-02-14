Кремль лаконично прокомментировал сюжет "Схем" о Зеленском и Патрушеве

В Кремле назвали враньем сообщения о поездке секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева в Оман и встрече там с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, котрого цитирует РИА Новости

Прямая речь: "Вранье".

Детали: Других цитат или подробностей российское издание не приводит.

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