Кремль лаконично прокомментировал сюжет "Схем" о Зеленском и Патрушеве
Пятница, 14 февраля 2020, 10:28
В Кремле назвали враньем сообщения о поездке секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева в Оман и встрече там с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, котрого цитирует РИА Новости
Прямая речь: "Вранье".
Детали: Других цитат или подробностей российское издание не приводит.
Предыстория:
- 13 февраля программа "Схемы: коррупция в деталях" сообщила, что президент Владимир Зеленский вернулся из Омана в Киев чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 в тот же день, когда тем же бортом в Оман прилетел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
- Расследователи также сообщают, что за две недели до Омана Патрушев в Москве встречался с мэром Харькова Геннадием Кернесом и Робертом Тедеевым, двоюродным братом экс-нардепа от "Партии регионов" Эльбруса Тедеева. Последние якобы ездили в Москву лечить зубы.
- Новоназначенный руководитель Офиса президента Андрей Ермак в течение трех созывов Верховной Рады работал помощником Эльбруса Тедеева.
- Сам Ермак заявил, что расследование "Схем" – "ложь от начала до конца".
- Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что президент не встречался в Омане с Патрушевым.