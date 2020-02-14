Кремль лаконично прокомментировал сюжет "Схем" о Зеленском и Патрушеве

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Пятница, 14 февраля 2020, 11:28

В Кремле назвали враньем сообщения о поездке секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева в Оман и встрече там с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, котрого цитирует РИА Новости

Прямая речь: "Вранье".

Детали: Других цитат или подробностей российское издание не приводит.

Предыстория:

  • 13 февраля программа "Схемы: коррупция в деталях" сообщила, что президент Владимир Зеленский вернулся из Омана в Киев чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 в тот же день, когда тем же бортом в Оман прилетел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
  • Расследователи также сообщают, что за две недели до Омана Патрушев в Москве встречался с мэром Харькова Геннадием Кернесом и Робертом Тедеевым, двоюродным братом экс-нардепа от "Партии регионов" Эльбруса Тедеева. Последние якобы ездили в Москву лечить зубы.
  • Новоназначенный руководитель Офиса президента Андрей Ермак в течение трех созывов Верховной Рады работал помощником Эльбруса Тедеева. 
  • Сам Ермак заявил, что расследование "Схем" – "ложь от начала до конца".
  • Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что президент не встречался в Омане с Патрушевым.

Темы: Зеленский Росcия Оман


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