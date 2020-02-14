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Гончарук похвалився результатами медреформи, розпочатої Супрун

П'ятниця, 14 лютого 2020, 10:35
Гончарук похвалився результатами медреформи, розпочатої Супрун

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, перебуваючи у Полтаві з міністеркою охорони здоров’я Зоряною Скалецькою, відзначив результати медичної реформи.

Джерело: прем’єр-міністр у Telegram і Facebook про поїздку до Полтави 13 лютого

Деталі: Голова уряду сказав, що 8 із 10 людей в Полтавській області уклали договори з сімейними лікарями. Принцип "гроші ходять за пацієнтом" працює: держкошти спрямовуються на лікування людей та підвищення зарплати лікарям, а не на "утримання стін та ліжок".

За словами Гончарука, зарплата лікарів первинної ланки в 2019 році зросла на 50-75% – і становить 11-15 тис. грн, а у медсестер зросла на 30-50% і становить 7-9 тис грн.

Прем’єр додав, що на Полтавщині всі медзаклади автономізовані й комп’ютеризовані: "Вони готові до укладення договорів із Національною службою здоров’я. Відповідно, готові й до другої ланки медреформи, яка стартує вже з 1 квітня".

Гончарук наголосив, що усі 36 центрів первинної медико-санітарної допомоги перетворені в комунальні некомерційні підприємства та підключені до системи eHealth. Договори з НСЗУ теж підписано.

В області працює і перша в Україні сучасна диспетчерська служба, яка щодня приймає понад 1,7 тис. дзвінків від людей.

 

Пряма мова: "Центральна диспетчерська служба на Полтавщині – один із успішних прикладів пілоту в рамках медреформи.

Сучасна диспетчерська служба працює з вересня 2019-го. Щодня надходить понад 1,7 тис. дзвінків. З них близько 40% – консультативні.

Усього в Полтаві зараз працюють 145 карет швидкої допомоги, із них близько 100 щодня працюють в місті за викликами. Усі карети оснащені GPS-сигналами, а також електрокардіографами. Це такі телемедичні пристрої, які допомагають визначити порушення кровообігу в судинах.

Фельдшер, який приїжджає на виклик передає за допомогою електрокардіографа плівки на відстані лікарю. Так можна оперативно виявити інсульт чи інфаркт у людини.

Просто в цифрах: якщо раніше ми втрачали кожну четверту людину із підозрою на інсульт — 25,5% через неправильне діагностування та госпіталізацію, тепер ця цифра зменшилась до 13,4%.

На жаль, в Україні ми щодня все ще втрачаємо людей через неправильну госпіталізацію та несвоєчасне діагностування. Серед причин раптової смерті переважають інсульти (200 тис. випадків в рік, смертність 20%) та інфаркти міокарда (50 тис. випадків, смертність 30%).

Мета уряду на 2020-й рік – врятувати якомога більше життів наших людей.

Із 1 квітня стартує другий етап медреформи".

Довідково: З 1 квітня 2020 року Програма медичних гарантій запрацює у повному обсязі. Це перелік медичних послуг, які держава гарантує пацієнту безоплатно. До програми увійдуть послуги первинної, амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної медичної допомоги, а також екстреної, паліативної допомоги та медичної реабілітації. 

Державної субвенції на фінансування "ліжко-місць" закладів спеціалізованої медичної допомоги з 2-го кварталу 2020 року не передбачено.

Читайте також Медреформа 2020: чого чекати усім лікарям, лікарням і пацієнтам 

Медреформа 2020: уряд ухвалив програму медичних гарантій

"Українська правда" у Threads

Теми: медицинареформиГончарукМОЗПолтава
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