Гончарук похвалився результатами медреформи, розпочатої Супрун

1898 переглядів
П'ятниця, 14 лютого 2020, 11:35

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, перебуваючи у Полтаві з міністеркою охорони здоров’я Зоряною Скалецькою, відзначив результати медичної реформи.

Джерело: прем’єр-міністр у Telegram і Facebook про поїздку до Полтави 13 лютого

Деталі: Голова уряду сказав, що 8 із 10 людей в Полтавській області уклали договори з сімейними лікарями. Принцип "гроші ходять за пацієнтом" працює: державні кошти спрямовуються на лікування людей та підвищення зарплати лікарям, а не на утримання стін та ліжок.

За словами Гончарука, зарплата лікарів первинної ланки в 2019 році зросла на 50-75% – і становить 11-15 тис. грн, а у медичних сестер зросла на 30-50% і становить 7-9 тис грн.

Прем’єр додав, що на Полтавщині всі медзаклади автономізовані й комп’ютеризовані: "Вони готові до укладення договорів із Національною службою здоров’я. Відповідно, готові й до другої ланки медреформи, яка стартує вже з 1 квітня".

Гончарук наголосив, що усі 36 центрів первинної медико-санітарної допомоги перетворені в комунальні некомерційні підприємства та підключені до системи eHealth. Договори з НСЗУ теж підписано.

В області працює і перша в Україні сучасна диспетчерська служба, яка щодня приймає понад 1,7 тис. дзвінків від людей.

 

Пряма мова: "Центральна диспетчерська служба на Полтавщині – один із успішних прикладів пілоту в рамках медреформи.

Сучасна диспетчерська служба працює з вересня 2019-го. Щодня надходить понад 1,7 тис. дзвінків. З них близько 40% – консультативні.

Усього в Полтаві зараз працюють 145 карет швидкої допомоги, із них близько 100 щодня працюють в місті за викликами. Усі карети оснащені GPS-сигналами, а також електрокардіографами. Це такі телемедичні пристрої, які допомагають визначити порушення кровообігу в судинах.

Фельдшер, який приїжджає на виклик передає за допомогою електрокардіографа плівки на відстані лікарю. Так можна оперативно виявити інсульт чи інфаркт у людини.

Просто в цифрах: якщо раніше ми втрачали кожну четверту людину із підозрою на інсульт — 25,5% через неправильне діагностування та госпіталізацію, тепер ця цифра зменшилась до 13,4%.

На жаль, в Україні ми щодня все ще втрачаємо людей через неправильну госпіталізацію та несвоєчасне діагностування. Серед причин раптової смерті переважають інсульти (200 тис. випадків в рік, смертність 20%) та інфаркти міокарда (50 тис. випадків, смертність 30%).

Мета уряду на 2020-й рік – врятувати якомога більше життів наших людей.

Із 1 квітня стартує другий етап медреформи".

Довідково: З 1 квітня 2020 року Програма медичних гарантій запрацює у повному обсязі. Це перелік медичних послуг, які держава гарантує пацієнту безоплатно. До програми увійдуть послуги первинної, амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної медичної допомоги, а також екстреної, паліативної допомоги та медичної реабілітації. 

Державної субвенції на фінансування "ліжко-місць" закладів спеціалізованої медичної допомоги з 2-го кварталу 2020 року не передбачено.

Читайте також Медреформа 2020: чого чекати усім лікарям, лікарням і пацієнтам 

Медреформа 2020: уряд ухвалив програму медичних гарантій

Теми: медицина реформи Гончарук МОЗ Полтава


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У МОЗ розповіли, як плануюють боротися з раком в Україні 13 лютого 2020, 11:12
Українці масово скуповують медичні маски 7 лютого 2020, 13:02
Кількість інфікованих коронавірусом на лайнері з українцями зросла вдвічі 6 лютого 2020, 17:11
Усі новини
Головні новини
Кремль лаконічно прокоментував сюжет "Схем" про Зеленського і Патрушева
Бізнесмен відповів "Схемам" роликом про свою непричетність до Авакова
Українців евакуюють з Уханя 18 лютого – голова МОЗ
Єрмак про розслідування Схем: Неправда від початку до кінця
Усі новини
пояснює Супрун

Як правильно вибирати та користуватися презервативами

ТаблоID

Артисти радять, що дарувати на День закоханих

дослідження

Українці за останні роки стали значно щасливішими