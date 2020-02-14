Гончарук похвастался результатами медреформы, начатой ​​Супрун

Премьер-министр Алексей Гончарук, находясь в Полтаве с министром здравоохранения Зоряной Скалецкой, отметил результаты медицинской реформы.

Источник: премьер-министр в Telegram и Facebook о поездке в Полтаву 13 февраля

Детали: Глава правительства сказал, что 8 из 10 человек в Полтавской области заключили договора с семейными врачами. Принцип "деньги ходят за пациентом" работает: госсредства направляются на лечение людей и повышение зарплаты врачам, а не на "содержание стен и кроватей".

По словам Гончарука зарплата врачей первичного звена в 2019 году выросла на 50-75% – и составляет 11-15 тыс. грн, а у медсестер выросла на 30-50% и составляет 7-9 тыс грн.

Премьер добавил, что в Полтавской области все медучреждения автономизированы и компьютеризированы: "Они готовы к заключению договоров с Национальной службой здоровья. Соответственно, готовы и ко второму звену медреформы, которое стартует уже с 1 апреля".

Гончарук отметил, что все 36 центров первичной медико-санитарной помощи преобразованы в коммунальные некоммерческие предприятия и подключены к системе eHealth. Договоры с НСЗУ тоже подписаны.

В области работает и первая в Украине современная диспетчерская служба, которая ежедневно принимает более 1,7 тыс. звонков от людей.

Прямая речь: "Центральная диспетчерская служба Полтавщины – один из успешных примеров пилота в рамках медреформы.

Современная диспетчерская служба работает с сентября 2019-го. Ежедневно поступает более 1,7 тыс. звонков. Из них около 40% – консультативные.

Всего в Полтаве сейчас работают 145 карет скорой помощи, из них около 100 ежедневно работают в городе по вызовам. Все кареты оснащены GPS-сигналами, а также электрокардиографами. Это такие телемедицинские устройства, которые помогают определить нарушения кровообращения в сосудах.

Фельдшер, который приезжает на вызов, передает с помощью электрокардиографа пленки на расстоянии врачу. Так можно оперативно обнаружить инсульт или инфаркт у человека.

Просто в цифрах: если раньше мы теряли каждого четвертую человека с подозрением на инсульт – 25,5% из-за неправильного диагностирования и госпитализации, теперь эта цифра уменьшилась до 13,4%.

К сожалению, в Украине мы ежедневно все еще теряем людей из-за неправильной госпитализации и несвоевременного диагностирования. Среди причин внезапной смерти преобладают инсульты (200 тыс. случаев в год, смертность 20%) и инфаркты миокарда (50 тыс. случаев, смертность 30%).

Цель правительства на 2020-й год – спасти как можно больше жизней наших людей.

С 1 апреля стартует второй этап медреформы".

Справка: С 1 апреля 2020 года Программа медицинских гарантий заработает в полном объеме. Это перечень медицинских услуг, которые государство гарантирует пациенту бесплатно. В программу войдут услуги первичной амбулаторно-поликлинической, стационарной медицинской помощи, а также экстренной, паллиативной помощи и медицинской реабилитации.

Государственная субвенция на финансирование "койко-мест" заведений специализированной медицинской помощи со 2-го квартала 2020 года не предусмотрена.

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