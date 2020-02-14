Офис президента будет судиться со "Схемами"

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Пятница, 14 февраля 2020, 12:08

Офис президента Украины подает в суд на программу "Схемы" из-за их сюжета о возможной встрече Владимира Зеленского с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым в Омане.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Дословно: "Президент Украины никогда в жизни не встречался (лично или в рамках международных мероприятий), не разговаривал и не общался другим способом с Николаем Патрушевым.

Офис президента Украины ждет от программы "Схемы" опровержения сведений, не соответствующих действительности, и предположений, сделанных на их основании. Мы обращаемся в суд с иском, в котором будем требовать опровержений и извинений". 

Детали: В ОПУ добавили, что расследование "Схем", основанное "на домыслах и сведениям из каких-то тайных "источников"" расценивают как "откровенную манипуляцию общественным мнением".

Офис президента также обратил внимание общественного вещателя – телеканала "UA: Первый", – что в его эфире распространяют "информацию, которая не соответствует действительности".

Что было раньше: 14 февраля пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что президент не встречался в Омане с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

Предыстория:

  • 13 февраля программа "Схемы: коррупция в деталях" сообщила, что президент Владимир Зеленский вернулся из Омана в Киев чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 в тот же день, когда тем же бортом в Оман прилетел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
  • Расследователи также сообщают, что за две недели до Омана Патрушев в Москве встречался с мэром Харькова Геннадием Кернесом и Робертом Тедеевым, двоюродным братом экс-нардепа от "Партии регионов" Эльбруса Тедеева. Последние якобы ездили в Москву лечить зубы.
  • Новоназначенный руководитель Офиса президента Андрей Ермак в течение трех созывов Верховной Рады работал помощником Эльбруса Тедеева. 
  • Сам Ермак заявил, что расследование "Схем" – "ложь от начала до конца".

Украинская правда
Темы: Офис президента СМИ суд


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