Офис президента будет судиться со "Схемами"

Офис президента Украины подает в суд на программу "Схемы" из-за их сюжета о возможной встрече Владимира Зеленского с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым в Омане.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Дословно: "Президент Украины никогда в жизни не встречался (лично или в рамках международных мероприятий), не разговаривал и не общался другим способом с Николаем Патрушевым.

Офис президента Украины ждет от программы "Схемы" опровержения сведений, не соответствующих действительности, и предположений, сделанных на их основании. Мы обращаемся в суд с иском, в котором будем требовать опровержений и извинений".

Детали: В ОПУ добавили, что расследование "Схем", основанное "на домыслах и сведениям из каких-то тайных "источников"" расценивают как "откровенную манипуляцию общественным мнением".

Офис президента также обратил внимание общественного вещателя – телеканала "UA: Первый", – что в его эфире распространяют "информацию, которая не соответствует действительности".

Что было раньше: 14 февраля пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что президент не встречался в Омане с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

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