Офис президента будет судиться со "Схемами"

Офис президента Украины подает в суд на программу "Схемы" из-за их сюжета о возможной встрече Владимира Зеленского с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым в Омане.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Дословно: "Президент Украины никогда в жизни не встречался (лично или в рамках международных мероприятий), не разговаривал и не общался другим способом с Николаем Патрушевым.

Офис президента Украины ждет от программы "Схемы" опровержения сведений, не соответствующих действительности, и предположений, сделанных на их основании. Мы обращаемся в суд с иском, в котором будем требовать опровержений и извинений".

Детали: В ОПУ добавили, что расследование "Схем", основанное "на домыслах и сведениям из каких-то тайных "источников"" расценивают как "откровенную манипуляцию общественным мнением".

Офис президента также обратил внимание общественного вещателя – телеканала "UA: Первый", – что в его эфире распространяют "информацию, которая не соответствует действительности".

Почему это важно: Стоит отметить, что журналисты не сообщали о встрече Зеленского с Патрушевым, только отмечали, что оба визита – президента Украины и представителя России – совпали во времени в Омане. Также указывалось, что чартерный самолет Bombardier Global Express 6000, которым Зеленский возвращался из Омана в Украину, прилетел из России, и что на его борту был секретарь российского Совбеза Патрушев.

Журналисты предполагали, что при таких условиях Зеленский и Патрушев "могли о чем-то договариваться".

В то же время "Схемы" получили комментарии у всех упомянутых в расследовании лиц, в которых те заявили, что не встречались с представителями российской власти.

Что было раньше: 14 февраля пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что президент не встречался в Омане с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

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