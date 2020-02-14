На Банкову принесли "валентинки" із Зеленським і Путіним

Націоналісти з "Національного корпусу" пікетували під Офісом президента й вимагали від президента України Володимира Зеленського оприлюднити інформацію про обставини його поїздки в Оман.

Джерело: пресслужба партії "Національний корпус"

Деталі: Раніше ЗМІ повідомили про можливу таємну зустріч президента Зеленського з довіреною особою Путіна – ексглавою ФСБ, а нині секретарем РНБО Росії Миколою Патрушевим.

Дослівно: "Вважаємо, що під час війни з РФ таємні зустрічі президента України з ФСБшниками є абсолютно неприйнятними і можуть свідчити про державну зраду".

Передісторія: