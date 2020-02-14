На Банкову принесли "валентинки" із Зеленським і Путіним
Націоналісти з "Національного корпусу" пікетували під Офісом президента й вимагали від президента України Володимира Зеленського оприлюднити інформацію про обставини його поїздки в Оман.
Джерело: пресслужба партії "Національний корпус"
Деталі: Раніше ЗМІ повідомили про можливу таємну зустріч президента Зеленського з довіреною особою Путіна – ексглавою ФСБ, а нині секретарем РНБО Росії Миколою Патрушевим.
Дослівно: "Вважаємо, що під час війни з РФ таємні зустрічі президента України з ФСБшниками є абсолютно неприйнятними і можуть свідчити про державну зраду".
Передісторія:
- 13 лютого програма "Схеми: корупція в деталях" повідомила, що президент Володимир Зеленський повернувся з Оману в Київ чартерним літаком Bombardier Global Express 6000 в той же день, коли тим же бортом в Оман прилетів секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.
- Розслідувачі також повідомляли, що за два тижні до Оману Патрушев у Москві зустрічався із мером Харкова Геннадієм Кернесом і Робертом Тедеєвим, двоюрідним братом екснардепа від "Партії регіонів" Ельбруса Тедеєва. Останні нібито їздили до Москви лікувати зуби.
- Новопризначений керівник Офісу президента Андрій Єрмак протягом трьох скликань Верховної Ради працював помічником Ельбруса Тедеєва. Він також супроводжував Зеленського під час візиту в Оман.
- Сам Єрмак заявив, що сюжет "Схем" "неправда від початку до кінця".
- Згодом стало відомо, що Офіс президента України подає до суду на програму "Схеми" через їхній сюжет.