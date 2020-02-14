На Банковую принесли "валентинки" с Зеленским и Путиным

Националисты из "Национального корпуса" пикетировали Офис президента и требовали от главы государства Владимира Зеленского обнародовать информацию об обстоятельствах его поездки в Оман.

Источник: пресс-служба партии "Национальный корпус"

Детали: Ранее СМИ сообщили о возможной тайной встрече президента Зеленского с доверенным лицом Путина - экс-главой ФСБ, а ныне секретарем СНБО России Николаем Патрушевым.

Дословно: "Считаем, что во время войны с РФ тайные встречи президента Украины с ФСБшниками являются абсолютно неприемлемыми и могут свидетельствовать о государственной измене".

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