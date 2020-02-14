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На Банковую принесли "валентинки" с Зеленским и Путиным

Пятница, 14 февраля 2020, 16:23
На Банковую принесли валентинки с Зеленским и Путиным

Националисты из "Национального корпуса" пикетировали Офис президента и требовали от главы государства Владимира Зеленского обнародовать информацию об обстоятельствах его поездки в Оман.

Источник: пресс-служба партии "Национальный корпус"

Детали: Ранее СМИ сообщили о возможной тайной встрече президента Зеленского с доверенным лицом Путина - экс-главой ФСБ, а ныне секретарем СНБО России Николаем Патрушевым.

 
 

Дословно: "Считаем, что во время войны с РФ тайные встречи президента Украины с ФСБшниками являются абсолютно неприемлемыми и могут свидетельствовать о государственной измене".

Предыстория:

  • 13 февраля программа "Схемы: коррупция в деталях" сообщила, что президент Владимир Зеленский вернулся из Омана в Киев чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 в тот же день, когда тем же бортом в Оман прилетел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
  • Расследователи также сообщают, что за две недели до Омана Патрушев в Москве встречался с мэром Харькова Геннадием Кернесом и Робертом Тедеевым, двоюродным братом экс-нардепа от "Партии регионов" Эльбруса Тедеева. Последние якобы ездили в Москву лечить зубы.
  • Новоназначенный руководитель Офиса президента Андрей Ермак в течение трех созывов Верховной Рады работал помощником Эльбруса Тедеева. Он также сопровождал Зеленского в Оман.
  • Сам Ермак заявил, что расследование "Схем" – "ложь от начала до конца".
  • Впоследствии стало известно, что Офис президента Украины подает в суд на программу "Схемы" из-за их сюжета.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийОман
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