"Схеми" відреагували на заяву Офісу Зеленського про позов до суду
Редакція "Схем" відреагувала на позов Офісу президента до суду через сюжет журналістів про поїздку Володимира Зеленського в Оман.
Дослівно: "Ми чекаємо на цей документ. Можливо, з позову ми зрозуміємо, що конкретно з озвученого в сюжеті, на думку ОП, є неправдою?
Якщо ж у ОП хочуть спростувати зустріч Патрушева та Зеленського – то по-перше, у матеріалі немає тверджень про те, що така зустріч відбулась. По-друге, позиція Офісу президента була повною мірою представлена у сюжеті.
Більше того, від початку у всій історії з Оманом саме Офіс президента не договорював, приховував та навіть, свідомо чи ні, дезінформував суспільство...Ми навели невідомі раніше факти, які точно потребують публічних пояснень".
Деталі: Журналісти також відзначили, що Офіс президента на чолі з Андрієм Єрмаком вдається до дискредитації редакції та погрожує судом – "замість того, щоб відповісти на запитання, які досі залишаються без відповіді".
Крім того, редакція назвала "втручанням у редакційні справи" застереження з боку Офісу президента вбік суспільного мовника "UA: Перший".
Передісторія:
- 13 лютого програма "Схеми: корупція в деталях" повідомила, що президент Володимир Зеленський повернувся з Оману в Київ чартерним літаком Bombardier Global Express 6000 в той же день, коли тим же бортом в Оман прилетів секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.
- Новопризначений керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що сюжет "Схем" "неправда від початку до кінця"
- Офіс президента подає до суду через сюжет програми "Схеми". Тему сюжету в ОПУ описали як "зустріч глави держави з високопосадовцем РФ в Омані".
- У Зеленського також попросили телеканал "UA: Перший" звернути увагу, що у його ефірі розповсюджується "інформація, що не відповідає дійсності".