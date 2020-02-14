"Схеми" відреагували на заяву Офісу Зеленського про позов до суду

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П'ятниця, 14 лютого 2020, 18:24

Редакція "Схем" відреагувала на позов Офісу президента до суду через сюжет журналістів про поїздку Володимира Зеленського в Оман.

Дослівно: "Ми чекаємо на цей документ. Можливо, з позову ми зрозуміємо, що конкретно з озвученого в сюжеті, на думку ОП, є неправдою?

Якщо ж у ОП хочуть спростувати зустріч Патрушева та Зеленського – то по-перше, у матеріалі немає тверджень про те, що така зустріч відбулась. По-друге, позиція Офісу президента була повною мірою представлена у сюжеті.

Більше того, від початку у всій історії з Оманом саме Офіс президента не договорював, приховував та навіть, свідомо чи ні, дезінформував суспільство...Ми навели невідомі раніше факти, які точно потребують публічних пояснень".

Деталі: Журналісти також відзначили, що Офіс президента на чолі з Андрієм Єрмаком вдається до дискредитації редакції та погрожує судом – "замість того, щоб відповісти на запитання, які досі залишаються без відповіді".

Крім того, редакція назвала "втручанням у редакційні справи" застереження з боку Офісу президента вбік суспільного мовника "UA: Перший".

Передісторія:

  • 13 лютого програма "Схеми: корупція в деталях" повідомила, що президент Володимир Зеленський повернувся з Оману в Київ чартерним літаком Bombardier Global Express 6000 в той же день, коли тим же бортом в Оман прилетів секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.
  • Новопризначений керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що сюжет "Схем" "неправда від початку до кінця"
  • Офіс президента подає до суду через сюжет програми "Схеми". Тему сюжету в ОПУ описали як "зустріч глави держави з високопосадовцем РФ в Омані".
  • У Зеленського також попросили телеканал "UA: Перший" звернути увагу, що у його ефірі розповсюджується "інформація, що не відповідає дійсності".

Теми: Офіс президента Зеленський Оман ЗМІ


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