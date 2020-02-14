"Схемы" отреагировали на заявление Офиса Зеленского о судебном иске

Редакция "Схем" отреагировала на иск Офиса президента в суд за сюжет журналистов о поездке Владимира Зеленского в Оман.

Дословно: "Мы ждем этот документ. Возможно, по иску мы поймем, что именно из озвученного в сюжете, по мнению ОП, является неправдой?

Если же в ОП хотят опровергнуть встреча Патрушева и Зеленского - это во-первых, в материалах утверждений о том, что такая встреча состоялась. Во-вторых, позиция Офиса президента была в полной мере представлена ​​в сюжете.

Более того, с начала во всей истории с Оманом именно Офис президента не договаривал, скрывал и даже сознательно или нет, дезинформировал общество ... Мы привели неизвестные ранее факты, которые точно потребует публичных объяснений ".

Детали: Журналисты также отметили, что Офис президента во главе с Андреем Ермаком прибегает к дискредитации редакции и угрожает судом - "вместо того, чтобы ответить на вопросы, которые до сих пор остаются без ответа".

Кроме того, редакция назвала "вмешательством в редакционные дела" предостережение со стороны Офиса президента в сторону общественного вещателя "UA: Первый".

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