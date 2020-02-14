"Схемы" отреагировали на заявление Офиса Зеленского о судебном иске
Редакция "Схем" отреагировала на иск Офиса президента в суд за сюжет журналистов о поездке Владимира Зеленского в Оман.
Дословно: "Мы ждем этот документ. Возможно, по иску мы поймем, что именно из озвученного в сюжете, по мнению ОП, является неправдой?
Если же в ОП хотят опровергнуть встреча Патрушева и Зеленского - это во-первых, в материалах утверждений о том, что такая встреча состоялась. Во-вторых, позиция Офиса президента была в полной мере представлена в сюжете.
Более того, с начала во всей истории с Оманом именно Офис президента не договаривал, скрывал и даже сознательно или нет, дезинформировал общество ... Мы привели неизвестные ранее факты, которые точно потребует публичных объяснений ".
Детали: Журналисты также отметили, что Офис президента во главе с Андреем Ермаком прибегает к дискредитации редакции и угрожает судом - "вместо того, чтобы ответить на вопросы, которые до сих пор остаются без ответа".
Кроме того, редакция назвала "вмешательством в редакционные дела" предостережение со стороны Офиса президента в сторону общественного вещателя "UA: Первый".
Предыстория:
- 13 февраля программа "Схемы: коррупция в деталях" сообщила, что президент Владимир Зеленский вернулся из Омана в Киев чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 в тот же день, когда тем же бортом в Оман прилетел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
- Новоназначенный глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что сюжет "Схем" – "неправда от начала до конца".
- Офис президента подает в суд из-за сюжета программы "Схемы". Тему сюжета в ОПУ описали как "встреча главы государства с высокопоставленным чиновником РФ в Омане".
- У Зеленского также попросили телеканал "UA: Первый" обратить внимание, что в его эфире распространяется "информация, не соответствующая действительности".