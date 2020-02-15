У світі вже понад 67 000 випадків захворювання на Covid-19

Від китайського коронавірусу Covid-19 померло 1 526 особи. У той же час успішно завершили лікування 8283 людей.

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса

Деталі: Разом з тим кількість хворих збільшилась до 67 088. Хоча ще 12 лютого число хворих трималось на рівні 45 тисяч.

Як повідомляє офіційне агентство Китаю "Сіньхуа", число заражених збільшились через використання іншого методу діагностики: комп’ютерної томографії. З її допомогою виявляють пневмонію, яку спричинює коронавірус.

Комісія з охорони здоров'я провінції Хубей заявила, що в число нових випадків увійшли 13 322 клінічно діагностованих випадки, які з четверга були визнані підтвердженими.

До епіцентру спалаху хвороби, провінції Ухань, влада має намір відправити 2600 військових медиків. Вони будуть займатись лікуванням хворих.

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