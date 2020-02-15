В мире уже более 67 000 случаев заболевания на Covid-19
От китайского коронавируса Covid-19 умерло 1526 человек. В то же время успешно завершили лечение 8283 человека.
Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса
Детали: Вместе с тем количество больных увеличилось до 67 088. Хотя еще 12 февраля число больных держалось на уровне 45 тысяч.
Как сообщает официальное агентство Китая "Синьхуа", число зараженных увеличились из-за использования другого метода диагностики: компьютерной томографии. С ее помощью выявляют пневмонию, которую вызывает коронавирус.
Комиссия по здравоохранению провинции Хубэй заявила, что в число новых случаев вошли 13 322 клинически диагностированных случая, которые с четверга были признаны подтвержденными.
Лидером среди распространения вируса остается Китай и провинция Ухань.
В эпицентр вспышки болезни, провинцию Ухань, власти намерены отправить 2600 военных медиков. Они будут заниматься лечением больных.
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Предыстория:
- В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
- На борту лайнера Diamond Princess, по последним данным, 175 человек подхватили коронавирус, двое из них украинцы. Четверо из заболевших находятся в тяжелом состоянии.