Іран не може розшифрувати самописці літака МАУ, але іншим не віддасть

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявляє, що Іран не може розшифрувати інформацію з чорних скриньок літака МАУ, який було збито біля Тегерана 8 січня, однак не передасть їх іншим країнам.

Джерело: Заріф в інтерв'ю NBC

Деталі: Заріф визнав, що Іран не має можливостей для розшифровки чорних скриньок збитого Боїнга.

Водночас він підтримав рішення Ірану не передавати скриньки іншим країнам. За словами міністра, відповідно до міжнародних авіаційних правил, Іран мав право проводити розслідування щодо катастрофи літака.

Водночас, за його словами, Ірану потрібні програмне забезпечення, кабелі та спеціальні знання від США або інших західних країн, щоб мати можливість розшифрувати інформацію чорних скриньок.

Пряма мова Заріфа: "Ми попросили допомоги. Чому США не допомогли нам? Це гуманітарна проблема. Чому вони не дали нам програмне забезпечення? Чому вони не дали нам досвід?".

"Є ще багато невідомих. Ось чому ми хочемо більше, ніж хто-небудь інший знати, що перебуває в чорній скриньці, щоб знати, що насправді сталося".

Деталі: За словами міністра, на даний момент із чорними скриньками не проводиться ніяких робіт.

На питання журналіста, чи ніхто зараз не намагається розшифрувати інформацію з чорних скриньок, він відповів: "Ні, ні. Ми не торкнемося чорних скриньок без присутності всіх зацікавлених сторін".

Що передувало: Міністр доріг і міського розвитку Ірану Мохаммад Есламі заявив, що чорні скриньки зі збитого українського літака є одними з основних об’єктів для вивчення інциденту і повинні залишитися в Ірані.

Передісторія:

8 січня в Ірані розбився літак рейсу PS 752 "Тегеран - Київ" авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), в результаті катастрофи загинули 176 осіб. На борту були громадяни 7 країн: Ірану; Канади; Швеції; Афганістану; Німеччині, Великобританії та України (2 пасажири і 9 членів екіпажу).

11 січня Іран офіційно визнав, що помилково збив літак МАУ, відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції - військова гілка виконавчої влади Ірану.

5 країн, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі літака "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном 8 січня, звернулися до Ірану з вимогою передачі бортових самописців.

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