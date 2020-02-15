Нормандский саммит может быть отложен - Пристайко

2612 просмотров
Суббота, 15 февраля 2020, 12:29

Встреча Владимира Зеленского, Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона может не состояться в апреле, как планировалось ранее.

Об этом заявил журналистам в Мюнхене министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает "Европейская правда".

Министр подтвердил, что в Мюнхене не состоится нормандская встреча на министерском уровне, хотя такая возможность обсуждалась.

Однако идут двусторонние переговоры между министрами для согласования позиции - в частности, Пристайко встретился с немецким коллегой Хайко Маасом. "Главная цель этих переговоров - встреча лидеров нормандской четверки в апреле", - отметил он.

Пристайко также выразил уверенность в том, что "нормандский саммит" однозначно состоится.

"Лидеры обязательно встретятся", - заверил министр.

"Лидеры нормандской четверки должны встретиться. Возможно это будет не в апреле, а позже. Нам важно чтобы были договоренности, которых они смогут достичь", - добавил Вадим Пристайко.

Как известно, в команде президента Зеленского рассчитывают, что следующая встреча в нормандском формате прояснит вопрос о возможности проведения в октябре 2020 года местных выборов на временно оккупированном Донбассе.

Темы: нормандский формат Пристайко


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Кремле говорят, Путин упрекнул Зеленского в искажении исторической правды 14 февраля 2020, 17:19
Зеленский обсудил с Путиным предстоящую встречу 14 февраля 2020, 14:54
Ермак продолжит вести переговоры с РФ и в Нормандии после назначения главой ОПУ 12 февраля 2020, 10:59
Все новости
Главные новости
Нормандский саммит может быть отложен - Пристайко
Зеленский обсудил с директором МВФ ряд законопроектов
Иран не может расшифровать самописцы самолета МАУ, но другим не отдаст
УЕФА отстранила "Манчестер Сити" Зинченко от Лиги чемпионов на 2 года
Все новости
Любовь

Сексуальные стратегии, которые вас поразят: как любят животные

Фото

Этих животных почти невозможно заметить с первого раза

Любовь

День Святого Валентина: подарки для любых влюбленных

Поиск по сайту
Архив
Весь архів