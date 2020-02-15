Новый обмен пленными может состояться до апреля - Пристайко
Украина ожидает, что новый масштабный обмен пленными произойдет до встречи в "нормандском формате".
Источник: министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в комментарии журналистам после Украинского ланча, организованного Фондом Виктора Пинчука в рамках Мюнхенской конференции, сообщает "Интерфакс-Украина".
Прямая речь Пристайко: "Мы говорим о значительном количестве людей. Президент заявил сегодня, что до двухсот людей мы планируем обменять, это очень много. Фактически почти "всех на всех".
Детали: Пристайко добавил, что обмен планируют осуществить до встречи в "нормандском формате".
Предыстория:
15 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть ведет переговоры о возвращении 200 заключенных Россией украинцев.
Напомним,
- 9 декабря 2019 года в Париже состоялась встреча лидеров "нормандского формата". В Париже состоялась и отдельная встреча Зеленского с Путиным.
- Стороны договорились, что следующая встреча может состояться через 4 месяца, а до нее должен состояться обмен удерживаемыми, прекращение обстрелов под уже круглосуточным мониторингом миссии ОБСЕ и разведение сил на новых участках.
- 29 декабря в рамках обмена удерживаемыми лицами боевики ОРДЛО освободили 81 украинца. В свою очередь, Украина передала 124 человека.