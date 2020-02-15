Новый обмен пленными может состояться до апреля - Пристайко

Украина ожидает, что новый масштабный обмен пленными произойдет до встречи в "нормандском формате".

Источник: министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в комментарии журналистам после Украинского ланча, организованного Фондом Виктора Пинчука в рамках Мюнхенской конференции, сообщает "Интерфакс-Украина".

Прямая речь Пристайко: "Мы говорим о значительном количестве людей. Президент заявил сегодня, что до двухсот людей мы планируем обменять, это очень много. Фактически почти "всех на всех".

Детали: Пристайко добавил, что обмен планируют осуществить до встречи в "нормандском формате".

Предыстория:

15 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть ведет переговоры о возвращении 200 заключенных Россией украинцев.

Напомним,