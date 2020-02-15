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Новый обмен пленными может состояться до апреля - Пристайко

Суббота, 15 февраля 2020, 17:37
Новый обмен пленными может состояться до апреля - Пристайко

Украина ожидает, что новый масштабный обмен пленными произойдет до встречи в "нормандском формате". 

Источник: министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в комментарии журналистам после Украинского ланча, организованного Фондом Виктора Пинчука в рамках Мюнхенской конференции, сообщает "Интерфакс-Украина". 

Прямая речь Пристайко: "Мы говорим о значительном количестве людей. Президент заявил сегодня, что до двухсот людей мы планируем обменять, это очень много. Фактически почти "всех на всех". 

Детали: Пристайко добавил, что обмен планируют осуществить до встречи в "нормандском формате".

Предыстория

15 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть ведет переговоры о возвращении 200 заключенных Россией украинцев.

Напомним, 

  • 9 декабря 2019 года в Париже состоялась встреча лидеров "нормандского формата". В Париже состоялась и отдельная встреча Зеленского с Путиным.
  • Стороны договорились, что следующая встреча может состояться через 4 месяца, а до нее должен состояться обмен удерживаемыми, прекращение обстрелов под уже круглосуточным мониторингом миссии ОБСЕ и разведение сил на новых участках.
  • 29 декабря в рамках обмена удерживаемыми лицами боевики ОРДЛО освободили 81 украинца. В свою очередь, Украина передала 124 человека.

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Темы: пленныеобменРосcияОРДЛО
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