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Пристайко: При создании патрулей на Донбассе будем учитывать опыт Хорватии

Суббота, 15 февраля 2020, 23:24
Пристайко: При создании патрулей на Донбассе будем учитывать опыт Хорватии

Министр иностранных дел Вадим Пристайко считает, что при создании совместных патрулей на Донбассе можно будет взять за пример опыт Хорватии.

Источник: "Укринформ"

Прямая речь: "Мы решаем, как сделать так, учитывая опыт, например, Хорватии - как выйти на решение, чтобы в первую очередь обеспечить безопасность на этой территории. Возможно, к тому времени, чтобы провести выборы ".

Детали: По словам министра, идея совместного патрулирования территории Донбасса обсуждалась еще с начала Минского процесса. Пристайко добавил, что эта идея всегда становится темой оживленных обсуждений, а именно насколько можно позволить боевиками участвовать в этих патрулях.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина соглашается на совместный с представителями ОРДЛО контроль территории в качестве условия для проведения местных выборов на Донбассе. 

Позже источник ЕП в украинской делегации отметил, что предложение о совместном контроле касается патрулирование неподконтрольной территории, но не границы.

Украинская правда
Темы: ПристайкоДонбассграницаОРДЛООБСЕ
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