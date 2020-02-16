На лайнері в Японії вже 355 осіб захворіли на коронавірус

На круїзному лайнері Diamond Princess підтвердили 70 нових випадків зараження коронавірусом.

Джерело: Reuters

Деталі: Про це повідомив міністр охорони здоров’я Японії Като Кацунобу. Таким чином кількість хворих на лайнері зросла до 355 осіб. Тих, хто інфікується, переводять до японських лікарень.

Усього на борту перебувало близько 3700 осіб та членів екіпажу. Серед персоналу лайнера є українці.

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