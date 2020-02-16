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На лайнері в Японії вже 355 осіб захворіли на коронавірус

Неділя, 16 лютого 2020, 05:07

На круїзному лайнері Diamond Princess підтвердили 70 нових випадків зараження коронавірусом. 

Джерело: Reuters

Деталі: Про це повідомив міністр охорони здоров’я Японії Като Кацунобу. Таким чином кількість хворих на лайнері зросла до 355 осіб. Тих, хто інфікується, переводять до японських лікарень.

Усього на борту перебувало близько 3700 осіб та членів екіпажу. Серед персоналу лайнера є українці. 

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Передісторія:

  • За попередніми даними, 175 осіб на лайнері підхопили коронавірус, двоє з них українці. Четверо з хворих перебувають у важкому стані.
  • 5 лютого стало відомо про спалах нового коронавірусу (2019-nCoV) на круїзному лайнері Diamond Princess з 3700 людьми з 56 країн.
  • На борту перебувають 25 громадян України, усі вони є членами екіпажу.

Українська правда
Теми: коронавірусКитайЯпоніяздоров'я
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