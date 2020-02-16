На лайнере в Японии уже 355 человек заразились коронавирусом

На круизном лайнере Diamond Princess подтвердили 70 новых случаев заражения коронавирусом.

Источник: Reuters

Детали: Об этом сообщил министр здравоохранения Японии Като Кацунобу. Таким образом количество больных на лайнере возросло до 355 человек. Тех, кто инфицируется, переводят в японских больниц.

Всего на борту находилось около 3700 человек и членов экипажа. Среди персонала лайнера есть украинцы.

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