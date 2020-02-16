На лайнере в Японии уже 355 человек заразились коронавирусом

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Воскресенье, 16 февраля 2020, 06:07

На круизном лайнере Diamond Princess подтвердили 70 новых случаев заражения коронавирусом.

Источник: Reuters

Детали: Об этом сообщил министр здравоохранения Японии Като Кацунобу. Таким образом количество больных на лайнере возросло до 355 человек. Тех, кто инфицируется, переводят в японских больниц.

Всего на борту находилось около 3700 человек и членов экипажа. Среди персонала лайнера есть украинцы.

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Предыстория:

  • По предыдущим данным, 175 человек на лайнере подхватили коронавирус, двое из них украинцы. Четверо из заболевших находятся в тяжелом состоянии.
  • 5 февраля стало известно вспышке нового коронавируса (2019-nCoV) на круизном лайнере Diamond Princess с 3700 людьми из 56 стран.
  • На борту находятся 25 граждан Украины, все они являются членами экипажа.

Украинская правда
Темы: коронавирус Китай Япония здоровье


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