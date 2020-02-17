Аргентина подякувала Україні за згоду евакуювати її громадян з Китаю
Міністерство закордонних справ Аргентини висловило подяку України за те, що українська влада погодилась разом зі своїми громадянами евакуювати й громадян Аргентини з міста Ухань - епіцентру поширення коронавірусу Covid-19.
Джерело: МЗС Аргентини
Дослівно: "Міністерство закордонних справ (Аргентини — УП) висловлює подяку уряду України за його щедрість та уряду Китаю за співпрацю".
Деталі: Скільки саме аргентинців забере український літак з Уханя, відомство не уточнило.
Що було раніше: Українців 18 лютого евакуюють з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу COVID-19.
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Передісторія:
- Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
- 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.