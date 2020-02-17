Аргентина подякувала Україні за згоду евакуювати її громадян з Китаю

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Понеділок, 17 лютого 2020, 01:24

Міністерство закордонних справ Аргентини висловило подяку України за те, що українська влада погодилась разом зі своїми громадянами евакуювати й громадян Аргентини з міста Ухань - епіцентру поширення коронавірусу Covid-19.

Джерело: МЗС Аргентини

Дослівно: "Міністерство закордонних справ (Аргентини — УП) висловлює подяку уряду України за його щедрість та уряду Китаю за співпрацю".

Деталі:  Скільки саме аргентинців забере український літак з Уханя, відомство не уточнило.

Що було раніше: Українців 18 лютого евакуюють з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу COVID-19.

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Передісторія:

  • Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.

Теми: коронавірус Аргентина


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