Аргентина подякувала Україні за згоду евакуювати її громадян з Китаю

Міністерство закордонних справ Аргентини висловило подяку України за те, що українська влада погодилась разом зі своїми громадянами евакуювати й громадян Аргентини з міста Ухань - епіцентру поширення коронавірусу Covid-19.

Джерело: МЗС Аргентини

Дослівно: "Міністерство закордонних справ (Аргентини — УП) висловлює подяку уряду України за його щедрість та уряду Китаю за співпрацю".

Деталі: Скільки саме аргентинців забере український літак з Уханя, відомство не уточнило.

Що було раніше: Українців 18 лютого евакуюють з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу COVID-19.

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