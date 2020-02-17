Аргентина поблагодарила Украину за согласие эвакуировать ее граждан из Китая

Министерство иностранных дел Аргентины выразило благодарность Украине за то, что украинская власть согласилась вместе со своими гражданами эвакуировать и граждан Аргентины из города Ухань - эпицентра распространение коронавируса Covid-19.

Источник: МИД Аргентины

Дословно: "Министерство иностранных дел (Аргентины - УП) Выражает благодарность правительству Украины за его щедрость и правительства Китая за сотрудничество".

Детали: Сколько именно аргентинцев займет украинский самолет из Уханя, ведомство не уточнило.

Что было раньше: Украинцев 18 февраля эвакуируют из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19.

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