Коронавірус Covid-19: успішно завершили лікування майже 11 000 людей
Понеділок, 17 лютого 2020, 03:14
Внаслідок зараження китайським коронавірусом Covid-19 померли 1775 осіб. Успішно вилікувались від вірусу 10 972 людини.
Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса
Деталі: За добу зафіксовано 109 нових смертей. Наразі кількість підтверджених випадків захворювання становить 71 329.
Що передувало: Китайський суд вирішив, що навмисне приховування симптомів коронавірусу, спотворення інформації про стан хворого або поширення інфекції може каратися тюремним ув'язненням або смертною карою.
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Передісторія:
- Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
- 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.