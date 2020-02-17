Коронавирус Covid-19: успешно завершили лечение почти 11 000 людей

Вследствие заражения китайским коронавирусом Covid-19 умерли 1775 человек. Успешно вылечились от вируса 10 972.

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Детали: За сутки зафиксировано 109 новых смертей. Сейчас количество подтвержденных случаев заболевания составляет 71 329.

Что предшествовало: Китайский суд решил, что намеренное сокрытие симптомов коронавируса, искажение информации о состоянии больного или распространение инфекции может караться тюремным заключением или смертной казнью.

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Предыстория: