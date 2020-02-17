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Коронавирус Covid-19: успешно завершили лечение почти 11 000 людей

Понедельник, 17 февраля 2020, 03:14
Коронавирус Covid-19: успешно завершили лечение почти 11 000 людей

Вследствие заражения китайским коронавирусом Covid-19 умерли 1775 человек. Успешно вылечились от вируса 10 972.

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Детали: За сутки зафиксировано 109 новых смертей. Сейчас количество подтвержденных случаев заболевания составляет 71 329.

Что предшествовало: Китайский суд решил, что намеренное сокрытие симптомов коронавируса, искажение информации о состоянии больного или распространение инфекции может караться тюремным заключением или смертной казнью.

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Предыстория:

  • В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусКитай
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