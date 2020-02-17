Ексрадник Порошенка назвав військових "ублюдками", "Слуга народу" хоче покарання

Голова партії "Слуга народу", заступник голови однойменної фракції у Верховній Раді Олександр Корнієнко пропонує посилити відповідальність за образу військовослужбовців.

Джерело: заява Корнієнка на погоджувальній раді 17 лютого у відповідь на пост колишнього радника п’ятого президента Петра Порошенка Юрія Бірюкова у соцмережі, де останній назвав військових "ублюдками"

Пряма мова: "У нас є пропозиція до обговорення посилити відповідальність за образи та наклеп у бік військовослужбовців. Вивести це окремим пунктом.

Вона і так є, і так працює. Але щодо військовослужбовців, які захищають нашу землю, нас щодня, щохвилини, – ніхто не має права їх ображати, незалежно від статусу – нинішнього чи минулого – цієї людини, і незалежно від того, як він себе позиціонує".

Деталі: За словами Корнієнка, наразі, у річницю президентської кампанії, відбуваються "якісь сплески, які пов’язані у першу чергу з певним таким підвищенням градусу обговорень у соцмережах і поверненням до такої неприємної штуки як мова ненависті".

Він додав, що зокрема, "лунають заклики,… образи на бік, зокрема, військовослужбовців, і це роблять люди, пов’язані з колишнім головним військовокомандувачем". Корнієнко назвав такі дії неприйнятними.

Що було раніше: 16 лютого радника колишнього президента Юрій Бірюков написав у Facebook пост, у якому побажав "каждому ублюдку из состава ВСУ, который весной прошлого года проголосовал за Зеленского, вечно быть в совместном патрулировании с сепарами".

Скриншот з Facebook Бірюкова фОТО З forum.pravda.com.ua

В коментарях Бірюков ще раз образив військових.

Фото volynnews.com

Однак згодом він видалив свій пост з соцмережі.

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