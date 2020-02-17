Ексрадник Порошенка назвав військових "ублюдками", "Слуга народу" хоче покарання

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Понеділок, 17 лютого 2020, 11:53

Голова партії "Слуга народу", заступник голови однойменної фракції у Верховній Раді Олександр Корнієнко пропонує посилити відповідальність за образу військовослужбовців.

Джерело: заява Корнієнка на погоджувальній раді 17 лютого у відповідь на пост колишнього радника п’ятого президента Петра Порошенка Юрія Бірюкова у соцмережі, де останній назвав військових "ублюдками"

Пряма мова: "У нас є пропозиція до обговорення посилити відповідальність за образи та наклеп у бік військовослужбовців. Вивести це окремим пунктом.

Вона і так є, і так працює. Але щодо військовослужбовців, які захищають нашу землю, нас щодня, щохвилини, – ніхто не має права їх ображати, незалежно від статусу – нинішнього чи минулого – цієї людини, і незалежно від того, як він себе позиціонує".

Деталі: За словами Корнієнка, наразі, у річницю президентської кампанії, відбуваються "якісь сплески, які пов’язані у першу чергу з певним таким підвищенням градусу обговорень у соцмережах і поверненням до такої неприємної штуки як мова ненависті".

Він додав, що зокрема, "лунають заклики,… образи на бік, зокрема, військовослужбовців, і це роблять люди, пов’язані з колишнім головним військовокомандувачем". Корнієнко назвав такі дії неприйнятними.

Що було раніше: 16 лютого радника колишнього президента Юрій Бірюков написав у Facebook пост, у якому побажав "каждому ублюдку из состава ВСУ, который весной прошлого года проголосовал за Зеленского, вечно быть в совместном патрулировании с сепарами". 

 
Скриншот з Facebook Бірюкова 
фОТО З forum.pravda.com.ua

В коментарях Бірюков ще раз образив військових. 

 
Фото volynnews.com

Однак згодом він видалив свій пост з соцмережі.

Передісторія: 

  • 15 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що Україна погоджується на спільний із представниками ОРДЛО контроль території як умову для проведення місцевих виборів на Донбасі. 
  • Пізніше, джерело ЄП в українській делегації наголосило, що пропозиція щодо спільного контролю стосується патрулювання непідконтрольної території, але не кордону. 
  • Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що при створенні спільних патрулів на Донбасі можна буде взяти за приклад досвід Хорватії.
  • Варто зазначити, що на дільницях на території військових частин в Луганській і Донецькій областях Петро Порошенко переміг Володимира Зеленського з дуже маленьким відривом. За результатами підрахунку 98% голосів, Порошенко отримав 17 379 голосів, або 48,7%, а Зеленський – 16 489 голосів, або 46,2%. На цих дільницях на той момент різниця між кандидатами складала лише 890 голосів.

Ірина Балачук, УП
Теми: Слуга народу Збройні сили Верховна Рада


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