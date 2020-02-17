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Экс-советник Порошенко назвал военных "ублюдками", "Слуга народа" хочет наказания

Понедельник, 17 февраля 2020, 10:53
Экс-советник Порошенко назвал военных ублюдками, Слуга народа хочет наказания

Председатель партии "Слуга народа", заместитель председателя одноименной фракции в Верховной Раде Александр Корниенко предлагает усилить ответственность за оскорбление военнослужащих.

Источник: заявление Корниенко на согласительном совете 17 февраля в ответ на пост бывшего советника пятого президента Петра Порошенко Юрия Бирюкова в соцсети, где последний назвал военных "ублюдками"

Прямая речь: "У нас есть предложение к обсуждению усилить ответственность за оскорбление и клевету в сторону военнослужащих. Вывести это отдельным пунктом.

Она и так есть, и так работает. Но в отношении военнослужащих, которые защищают нашу землю, нас ежедневно, ежеминутно, – никто не имеет права их оскорблять, независимо от статуса – нынешнего или в прошлом – этого человека, и независимо от того, как он себя позиционирует".

Детали: По словам Корниенко, сейчас, в годовщину президентской кампании, происходят "какие-то всплески, связанные в первую очередь с определенным таким повышением градуса обсуждений в соцсетях и возвращением к такой неприятной штуке как язык ненависти".

Он добавил, что в частности, "звучат призывы... оскорбления в сторону, в частности, военнослужащих, и это делают люди, связанные с бывшим главным военнокомандующим". Корниенко назвал такие действия неприемлемыми.

Что было раньше: 16 февраля советник бывшего президента Юрий Бирюков написал в Facebook пост, в котором пожелал "каждому ублюдку из состава ВСУ, который весной прошлого года проголосовал за Зеленского, вечно быть в совместном патрулировании с сепарами". 

 
Скриншот с Facebook Бирюкова 
Фото с  forum.pravda.com.ua 

В комментариях Бирюков еще раз оскорбил военных.

 
Фото volynnews.com

Однако впоследствии он удалил свой пост из соцсети.

Предыстория: 

  • 15 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина соглашается на совместный с представителями ОРДЛО контроль территории в качестве условия для проведения местных выборов на Донбассе.
  • Позже источник ЕП в украинской делегации отметил, что предложение о совместном контроле касается патрулирование неподконтрольной территории, но не границы.
  • Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что при создании совместных патрулей на Донбассе можно будет взять за пример опыт Хорватии.
  • Стоит отметить, что на участках на территории воинских частей в Луганской и Донецкой областях Петр Порошенко победил Владимира Зеленского с очень маленьким отрывом. По результатам подсчета 98% голосов, Порошенко получил 17 379 голосов, или 48,7%, а Зеленский – 16 489 голосов, или 46,2%. На этих участках на тот момент разница между кандидатами составляла всего 890 голосов.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Слуга народаВооруженные силыВерховная Рада
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