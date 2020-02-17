"Голос" зовет присоединяться к его плану деоккупации Донбасса и Крыма

Партия "Голос" вскоре представит собственный план деоккупации Донбасса и Крыма и приглашает коллег из других партий присоединиться к работе над таким планом.

Источник: заместитель главы фракции "Голос" Ярослав Железняк на согласительном совете парламента

Прямая речь: "На конференции в Мюнхене звучало много неприемлемых и неприятных для Украины вещей.

Но нас больше беспокоят те вещи, которые сейчас акцентируют и представители власти: это и введение зоны свободной торговли с государством-оккупантом, и поставки воды в оккупированный Крым, и совместное патрулирование оккупированных территорий, и проведение выборов вероятных, которые могут пройти вопреки Конституции без возврата контроля, а также продолжение отвода войск без полного прекращения огня.

Мы считаем, что это недопустимо и опасно для нашего государства. Поэтому наша фракция подготовила свой план по решению вопросов возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Мы его будем представлять в ближайшее время – и приглашаем всех к участию".

Детали: Подробностей плана "Голоса" Железняк не уточнил.

Перед тем представительница "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что на Мюнхенской конференции по безопасности произошла "международная провокация: 12 шагов реабилитации Путина, снятие санкций с России, а также диалог Украины и РФ об "идентичности украинцев".

По ее словам, Петр Порошенко провел более 30 встреч с партнерами, чтобы остановить реабилитацию Путина и поддержать санкционный режим, – и это "вызвало настоящую истерику Кремля"

Геращенко назвала "предательством армии" тактику Владимира Зеленского совместных патрулей украинских военных, полиции и боевиков.

Представитель "Батькивщины" Сергей Власенко назвал антиукраинским план, который обсуждали в Мюнхене 14 февраля. По его мнению, этот план породило отсутствие у команды Владимира Зеленского стратегии завершения войны на востоке и возвращении Крыма.

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Выборы на Донбассе, разведение сил и заложники: что рассказал Зеленский в Мюнхене"

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