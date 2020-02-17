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РФ має відпустити затриманих українських рибалок після завершення адмінарешту – ДПСУ

Понеділок, 17 лютого 2020, 17:25
РФ має відпустити затриманих українських рибалок після завершення адмінарешту – ДПСУ
Ельдар Сарахман, УП

Глава державної прикордонної служби Сергій Дейнеко наголошує, що наразі немає жодних підстав стверджувати, що затримані прикордонниками ФСБ РФ українські громадяни в Азовському морі займалися незаконною риболовлею.

Джерело: Дейнеко котрого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "На даний момент інформації, яка б чітко вказувала на те, що затримані російською стороною громадяни здійснювали незаконний вилов рибних ресурсів, у нас немає. Тому ми можемо оцінювати тільки інформацію, яка є у нас в наявності і до якої ми маємо доступ...

Ми на цей момент знаємо всіх громадян, які нібито затримані. Робимо все можливе спільно з Міністерством закордонних справ України та іншими правоохоронними органами для якнайшвидшого повернення громадян на територію України".

Деталі: Затримані українці перебувають в слідчому ізоляторі на території тимчасово окупованого Криму - в Керчі. 16 лютого так званий суд Російської Федерації привернув їх до адміністративної відповідальності у вигляді арешту на 10 діб. Після цього вони в установленому порядку повинні бути повернуті на територію України.

Дейнеко зазначив, що дійсно 14 лютого маломірне судно вийшло за місця базування, а в подальшому з'явилася інформація про затримання судна з 4 громадянами України представниками прикордонної служби ФСБ РФ по Криму.

За його словами, росіяни затримали українців на відстані 30 миль від берега. Дейнеко нагадав, що акваторія Азовського моря, згідно з угодою між Україною і РФ, визначена як акваторія, в якій здійснюється спільне використання водних ресурсів, тому російські прикордонники мали право зупинити судно, оглянути, перевірити документи.

В наявності є тільки відео, оприлюднене російською стороною, де власник судна нібито зізнається в тому, що у громадян України не було з собою документів, які підтверджують їх особу, і які дозволяли б вилов риби. І, відповідно, вони мали заборонене знаряддя для рибного лову. Однак цю інформацію наразі українська сторона підтвердити не може.

У той же час Дейнеко зазначив, що своїми діями власник судна порушив постанову Кабінету міністрів, яке чітко визначає, яким чином і з чийого дозволу здійснюється вихід в море плавзасобу.

Тому власник судна буде притягнутий на території України до адміністративної відповідальності - штраф 170 грн.

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Передісторія: 

  • 15 лютого співробітники прикордонного управління ФСБ РФ по Криму заявили про затримання у західній частині Азовського моря маломірного судна з чотирма громадянами України на борту, які нібито не мали при собі документів, що посвідчують особу. Судно і рибалок було доправлено у порт Керчі "для з'ясування обставин". 
  • У ФСБ також заявили, що капітан затриманого в Азовському морі судна нібито визнав свою провину на допиті.
  • Нардеп від "Слуги народу" Павло Мельник, посилаючись на інформацію мешканців Приморського району Запорізької області, оприлюднив імена затриманих рибалок: Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи та Максим Тєрєхов. Усі вони - мешканці Приморського району. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Азовське мореКриманексія
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