РФ должна отпустить задержанных украинских рыбаков после завершения админареста – ГПСУ

Глава государственной пограничной службы Сергей Дейнеко подчеркивает, что сейчас нет никаких оснований утверждать, что задержанные пограничниками ФСБ РФ украинские граждане в Азовском море занимались незаконной рыбной ловлей.



Источник: Дейнеко котрого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "На данный момент информации, которая бы четко указывала на то, что задержанные российской стороной граждане осуществляли незаконный вылов рыбных ресурсов, у нас нет. Поэтому мы можем оценивать только информацию, которая есть у нас в наличии и к которой мы имеем доступ...

Мы на данный момент знаем всех граждан, которые якобы задержаны. Делаем всё возможное совместно с Министерством иностранных дел Украины и остальными правоохранительными органами для скорейшего возвращения граждан на территорию Украины".



Детали: Задержанные украинцы находятся в следственном изоляторе на территории временно оккупированного Крыма – в Керчи. 16 февраля так называемый суд Российской Федерации привлек их к административной ответственности в виде ареста на 10 суток. После этого они в установленном порядке должны быть возвращены на территорию Украины.

Дейнеко отметил, что действительно 14 февраля маломерное судно вышло за места базирования, а в дальнейшем появилась информация о задержании судна с 4 гражданами Украины представителями пограничной службы ФСБ РФ по Крыму.



По его словам, украинцы на судне были задержаны россиянами на расстоянии 30 миль от берега. Дейнеко напомнил, что акватория Азовского моря, в соответствии с соглашением между Украиной и РФ, определена как акватория, в которой осуществляется совместное использование водных ресурсов, поэтому российские пограничники имели право остановить судно, осмотреть, проверить документы.



В наличии есть только видео, обнародованное российской стороной, где собственник судна якобы сознается в том, что у граждан Украины не было с собой документов, которые подтверждают их личность, и которые разрешали бы вылов рыбы. И, соответственно, они имели запрещенные орудия для рыбной ловли. Однако эта информация на данный момент украинской стороной не может быть подтверждена.



В то же время Дейнеко отметил, что своими действиями владелец судна нарушил постановление Кабинета министров, которое четко определяет, каким образом и с чьего разрешения осуществляется выход в море плавательного средства.

Поэтому владелец судна будет привлечен на территории Украины к административной ответственности – штраф 170 грн.

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