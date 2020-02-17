Затримані рибалки: МЗС України висловило Росії ноту протесту

Міністерство закордонних справ України 17 лютого висловило тимчасовому повіреному у справах РФ в Україні протест через затримання чотирьох українських рибалок в Азовському морі.

Джерело: МЗС

Дослівно: "Вимагаємо від російської сторони неухильно дотримуватися своїх міжнародно-правових зобов’язань і міжнародних договорів, стороною яких вона є, і невідкладно надати вичерпну інформацію щодо обставин затримання українського риболовецького судна та чотирьох членів його екіпажу".

Деталі: Відомство передало тимчасовому повіреному у справах РФ в Україні вимогу "невідкладно звільнити українських рибалок, риболовецьке судно та повернути весь риболовецький інвентар".

Українська сторона також нагадала про свою "принципову позицію" щодо "незмінності міжнародно визнаного статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополь як невід’ємної частини суверенної території України".

Передісторія:

15 лютого співробітники прикордонного управління ФСБ РФ по Криму заявили про затримання у західній частині Азовського моря маломірного судна з чотирма громадянами України на борту, які нібито не мали при собі документів, що посвідчують особу.

У ФСБ також заявили, що капітан нібито визнав свою провину на допиті.

Імовірні імена затриманих рибалок – Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи та Максим Тєрєхов. Усі вони - мешканці Приморського району.

Затримані українці перебувають у слідчому ізоляторі в Керчі. 16 лютого так званий "суд РФ" притягнув їх до адміністративної відповідальності у вигляді арешту на 10 діб.

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