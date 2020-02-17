Задержанные рыбаки: МИД Украины выразило России ноту протеста

Министерство иностранных дел Украины 17 февраля выразило временному поверенному в делах РФ в Украине протест в связи с задержанием четырех украинских рыбаков в Азовском море.

Источник: МИД

Дословно: "Требуем от российской стороны неуклонно придерживаться своих международно-правовых обязательств и договоров, стороной которых она является, и безотлагательно предоставить исчерпывающую информацию относительно обстоятельств задержания украинского рыболовного судна и четырех членов его экипажа".

Детали: Ведомство передало временному поверенному в делах РФ в Украине требование "безотлагательно освободить украинских рыбаков, рыболовное судно и вернуть весь рыболовный инвентарь".

Украинская сторона также напомнила о своей "принципиальной позиции" по "неизменности международно признанного статуса Автономной Республики Крым и города Севастополь как неотъемлемой части суверенной территории Украины".

Предыстория:

15 февраля сотрудники пограничного управления ФСБ РФ по Крыму заявили о задержании в западной части Азовского моря маломерного судна с четырьмя гражданами Украины на борту, которые якобы не имели при себе документов, удостоверяющих личность.

В ФСБ также заявили, что капитан якобы признал свою вину на допросе.

Имена задержанных рыбаков – Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджы и Максим Терехов. Все они – жители Приморского района.

Задержанные украинцы находятся в следственном изоляторе Керчи. 16 февраля так называемый "суд РФ" привлек их к административной ответственности в виде ареста на 10 суток.

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