Задержанные рыбаки: МИД Украины выразило России ноту протеста

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Понедельник, 17 февраля 2020, 22:48

Министерство иностранных дел Украины 17 февраля выразило временному поверенному в делах РФ в Украине протест в связи с задержанием четырех украинских рыбаков в Азовском море.

Источник: МИД

Дословно: "Требуем от российской стороны неуклонно придерживаться своих международно-правовых обязательств и договоров, стороной которых она является, и безотлагательно предоставить исчерпывающую информацию относительно обстоятельств задержания украинского рыболовного судна и четырех членов его экипажа".

Детали: Ведомство передало временному поверенному в делах РФ в Украине требование "безотлагательно освободить украинских рыбаков, рыболовное судно и вернуть весь рыболовный инвентарь".

Украинская сторона также напомнила о своей "принципиальной позиции" по "неизменности международно признанного статуса Автономной Республики Крым и города Севастополь как неотъемлемой части суверенной территории Украины".

Предыстория:

  • 15 февраля сотрудники пограничного управления ФСБ РФ по Крыму заявили о задержании в западной части Азовского моря маломерного судна с четырьмя гражданами Украины на борту, которые якобы не имели при себе документов, удостоверяющих личность.
  • В ФСБ также заявили, что капитан якобы признал свою вину на допросе.
  • Имена задержанных рыбаков – Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджы и Максим Терехов. Все они – жители Приморского района.
  • Задержанные украинцы находятся в следственном изоляторе Керчи. 16 февраля так называемый "суд РФ" привлек их к административной ответственности в виде ареста на 10 суток.

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Украинская правда
Темы: МИД Азовское море ФСБ Росcия оккупация


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