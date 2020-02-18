Пристайко не здивується, якщо під час виборів на Донбасі оберуть поплічників окупантів
Міністр МЗС Вадим Пристайко не виключає ймовірність того, що у разі проведення місцевих виборів на Донбасі, виборці можуть обрати тих, хто "керував" ними до цього.
Джерело: Пристайко в ефірі "Свобода слова" на ICTV
Пряма мова: "Я не здивуюсь, якщо частина тих людей (кого оберуть – УП), буде тими самим, які де-факто зараз керують. Ми це розуміємо, ми не наївні."
Деталі: Проте, за словами міністра, місцеві вибори – це демократичний шлях, на який згодна українська сторона.
"Ми б хотіли запобігти легалізації будь-кого, хто знаходиться на тій стороні лінії дотику", – сказав очільник МЗС.
Пристайко покладає відповідальність за нову районну владу на місцевих жителів. "Люди самі мають обрати і нести за обраних ними людей відповідальність", – додав він.
Зазначається, що мова йде лише про місцеву владу, а не, наприклад, народних депутатів.
"Ми не говоримо про депутатів, які сядуть у Верховну Раду. Ми хочемо легалізувати тих людей, які оберуться на локальному рівні. І ті люди, які оберуть їх, мають знати, що вони несуть відповідальність тепер, що в їх районі буде новий голова", – пояснив Пристайко.
Нагадаємо:
- У команді президента Володимира Зеленського розраховують, що наступна зустріч в нормандському форматі прояснить питання про можливість проведення у жовтні 2020 року місцевих виборів на тимчасово окупованому Донбасі.
- Сам же Зеленський заявив, що місцеві вибори в ОРДЛО в жовтні цього року не можуть бути проведені без дотримання безпекових і політичних умов і з порушенням Конституції України.