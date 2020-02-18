Пристайко не здивується, якщо під час виборів на Донбасі оберуть поплічників окупантів

Міністр МЗС Вадим Пристайко не виключає ймовірність того, що у разі проведення місцевих виборів на Донбасі, виборці можуть обрати тих, хто "керував" ними до цього.

Джерело: Пристайко в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "Я не здивуюсь, якщо частина тих людей (кого оберуть – УП), буде тими самим, які де-факто зараз керують. Ми це розуміємо, ми не наївні."

Деталі: Проте, за словами міністра, місцеві вибори – це демократичний шлях, на який згодна українська сторона.

"Ми б хотіли запобігти легалізації будь-кого, хто знаходиться на тій стороні лінії дотику", – сказав очільник МЗС.

Пристайко покладає відповідальність за нову районну владу на місцевих жителів. "Люди самі мають обрати і нести за обраних ними людей відповідальність", – додав він.

Зазначається, що мова йде лише про місцеву владу, а не, наприклад, народних депутатів.

"Ми не говоримо про депутатів, які сядуть у Верховну Раду. Ми хочемо легалізувати тих людей, які оберуться на локальному рівні. І ті люди, які оберуть їх, мають знати, що вони несуть відповідальність тепер, що в їх районі буде новий голова", – пояснив Пристайко.

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