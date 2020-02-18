Пристайко не удивится, если во время выборов на Донбассе выберут подельников оккупантов

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Вторник, 18 февраля 2020, 02:00

Глава МИД Вадим Пристайко не исключает вероятность того, что в случае проведения местных выборов на Донбассе, избиратели могут выбрать тех, кто "руководил" ими до этого.

Источник: Пристайко в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "Я не удивлюсь, если часть тех людей (кого выберут – УП), будет теми самым, которые де-факто сейчас управляют. Мы это понимаем, мы не наивны."

Детали: Однако, по словам министра, местные выборы – это демократический путь, на который согласна украинская сторона.

"Мы бы хотели предотвратить легализацию любого, кто находится на той стороне линии соприкосновения", – сказал глава МИД.

Пристайко возлагает ответственность за новую районную власть на местных жителей. "Люди сами должны выбрать и нести за избранных ими людей ответственность", – добавил он.

Отмечается, что речь идет лишь о местной власти, а не, например, о народных депутатах.

"Мы не говорим о депутатах, которые сядут в Верховную Раду. Мы хотим легализовать тех людей, которые изберутся на локальном уровне. И те люди, которые выберут их, должны знать, что они несут ответственность теперь, что в их районе будет новый глава ", – объяснил Пристайко.

Напомним:

  • В команде президента Владимира Зеленского рассчитывают, что следующая встреча в нормандском формате прояснит вопрос о возможности проведения в октябре 2020 местных выборов на временно оккупированной Донбассе.
  • Сам же Зеленский заявил, что местные выборы в ОРДЛО в октябре этого года не могут быть проведены без соблюдения безопасности и политических условий и с нарушением Конституции Украины.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: ОРДЛО Донбасс виборы Пристайко


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