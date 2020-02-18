За добу від коронавірусу померли 98 осіб, вилікувались понад 1,5 тисячі

Внаслідок зараження китайським коронавірусом Covid-19 померли 1873 особи. Водночас вилікувались та були виписані з лікарні 12692 людини.

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса

Деталі: Окрім того, динаміка нових випадків зараження в останні дні уповільнюється, у порівнянні із минулим тижнем.

Динаміка поширення нових випадків зараження коронавірусу Знімок екрану

Напередодні від наслідків зараження вірусом померли 1775 осіб, вилікувались – 10 972 людини.

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