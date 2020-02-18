За добу від коронавірусу померли 98 осіб, вилікувались понад 1,5 тисячі
Внаслідок зараження китайським коронавірусом Covid-19 померли 1873 особи. Водночас вилікувались та були виписані з лікарні 12692 людини.
Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса
Деталі: Окрім того, динаміка нових випадків зараження в останні дні уповільнюється, у порівнянні із минулим тижнем.
Напередодні від наслідків зараження вірусом померли 1775 осіб, вилікувались – 10 972 людини.
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Передісторія:
- Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
- 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
- Китайський суд вирішив, що навмисне приховування симптомів коронавірусу, спотворення інформації про стан хворого або поширення інфекції може каратися тюремним ув'язненням або смертною карою.