За сутки от коронавируса умерли 98 человек, вылечились более 1,5 тысячи
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Вторник, 18 февраля 2020, 06:10
Вследствие заражения китайским коронавирусом Covid-19 умерли 1873 человека. В то же время вылечились и были выписаны из больницы 12692 человека.
Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса
Детали: Кроме того, динамика новых случаев заражения в последние дни замедляется, по сравнению с прошлой неделей.
Накануне от последствий заражения вирусом умерли 1775 человек, вылечились - 10972.
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Предыстория:
- В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
- Китайский суд решил, что намеренное сокрытие симптомов коронавируса, искажение информации о состоянии больного или распространение инфекции может караться тюремным заключением или смертной казнью.
Ольга Гетьманец, УП
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