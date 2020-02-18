За сутки от коронавируса умерли 98 человек, вылечились более 1,5 тысячи

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Вторник, 18 февраля 2020, 06:10

Вследствие заражения китайским коронавирусом Covid-19 умерли 1873 человека. В то же время вылечились и были выписаны из больницы 12692 человека.

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Детали: Кроме того, динамика новых случаев заражения в последние дни замедляется, по сравнению с прошлой неделей.

 
Динамика распространения новых случаев заражения коронавирусом
Снимок экрана

Накануне от последствий заражения вирусом умерли 1775 человек, вылечились - 10972.

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Предыстория:

  • В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • Китайский суд решил, что намеренное сокрытие симптомов коронавируса, искажение информации о состоянии больного или распространение инфекции может караться тюремным заключением или смертной казнью.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: коронавирус Китай здоровье


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