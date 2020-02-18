Скалецька про евакуацію українців із Уханя: Перевірятимуть усі симптоми

Очільниця Міністерства охорони здоров’я Зоряна Скалецька повідомила, що перед евакуацією із китайської провінції Ухань громадян України будуть перевіряти на наявність всіх симптомів, властивим хворим на коронавірус.

Джерело: Скалецька в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "Ми будемо перевіряти так само, як перевіряли всі країни. Це не лише температура чи гарячка, це нежить, це кашель, це стан тіла, це може бути біль у м’язах. Є певні симптоми, які будуть перевіряти лікарі."

Деталі: За словами міністерки, в першу чергу це будуть робити китайські фахівці. Після цього відбудеться ще одна перевірка, але вже з боку українських лікарів.

"Вивозити ми можемо лише тих людей, в яких немає проявів, немає симптоматики", – наголосила Скалецька.

На питання про можливість обійти симптоми, наприклад випити пігулку для зниження температури, очільниця МОЗ відповіла, що всі, хто буде на борту, включно із пасажирами, отримають засоби індивідуального захисту.

Водночас міністерка наголосила, що краще не вживати термін "карантин" до тих заходів, які будуть здійснювати з евакуйованими. Йдеться у цьому випадку про "обсервацію", тобто ізоляцію.

Що передувало: Міністр МВС Арсен Аваков розповів деталі евакуації українців із китайської провінції Ухань, центру спалаху коронавірусу. За його словами, ті, у кого температура тіла буде 37,2 і більше залишаться в Ухані.

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