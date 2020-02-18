Скалецкая об эвакуации украинцев из Уханя: будут проверять все симптомы

Руководительница Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что перед эвакуацией из китайской провинции Ухань граждан Украины будут проверять на наличие всех симптомов, свойственных больным коронавирусом.

Источник: Скалецкая в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "Мы будем проверять так же, как проверяли все страны. Это не только температура или жар, это насморк, кашель, состояние тела, это может быть боль в мышцах. Есть определенные симптомы, которые будут проверять врачи."

Детали: По словам министра, в первую очередь это будут делать китайские специалисты. После этого состоится еще одна проверка, но уже со стороны украинских врачей.

"Вывозить мы можем только тех людей, у которых нет проявлений, нет симптоматики", - отметила Скалецкая.

На вопрос о возможности обойти симптомы, например выпить таблетку для снижения температуры, глава МОЗ ответила, что все, кто будет на борту, включая пассажиров, получат средства индивидуальной защиты.

В то же время министр подчеркнула, что лучше не употреблять термин "карантин" для тех мероприятий, которые будут осуществлять с эвакуированными. Речь идет в данном случае об "обсервации", то есть об изоляцию.

Что предшествовало: Министр МВД Арсен Аваков рассказал детали эвакуации украинцев из китайской провинции Ухань, центра вспышки коронавируса. По его словам, те, у кого температура тела будет 37,2 и более останутся в Ухане.

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