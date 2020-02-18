Зеленський збирає РНБО

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Вівторок, 18 лютого 2020, 10:38

У вівторок в прессцентрі Офісу президента Володимира Зеленського відбудеться брифінг за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Дослівно: "18 лютого, о 12:00 за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України розпочнеться брифінг за участю секретаря РНБО, керівництва генерального штабу ЗСУ, Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України". 

Що було раніше: Зранку 18 лютого бойовики спробували перейти лінію розмежування і атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного, що поблизу Золотого.

Через кілька годин у штабі ООС повідомили, що бій закінчився.

Внаслідок обстрілу один український військовий загинув, четверо отримали легкі поранення, їм надається медична допомога.

Українська правда


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