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Данілов поїхав до Ірану обговорити "проблемні питання"

Неділя, 16 лютого 2020, 15:36
Данілов поїхав до Ірану обговорити проблемні питання
Фото РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов 15-17 лютого перебуває з робочим візитом в Ірані для обговорення проблемних питань розслідування катастрофи українського літака.

Джерело: сайт Ради нацбезпеки і оборони

 

Деталі: Данілов прибув до Ірану на запрошення секретаря Вищої ради національної безпеки країни Алі Шамхані.

У неділю секретар РНБО вшанував пам’ять українців, які загинули в авіакатастрофі 8 січня.

Разом із послом України в Ірані Сергієм Бурдиляком вони поклали квіти на місті трагедії. Також у пам'ять за загиблими було поставлено 11 свічок у Ванкському Соборі Святого Всеспасителя (храм Вірменської Апостольської церкви).

 

Передісторія:

  • 8 січня в Ірані розбився літак рейсу PS 752 "Тегеран - Київ" авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), в результаті катастрофи загинули 176 осіб. На борту були громадяни 7 країн: Ірану; Канади; Швеції; Афганістану; Німеччині, Великобританії та України (2 пасажири і 9 членів екіпажу).
  • 11 січня Іран офіційно визнав, що помилково збив літак МАУ, відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції - військова гілка виконавчої влади Ірану.
  • Україна тричі зверталася до компетентних органів Ірану з проханням надати українській стороні бортові самописці збитого "Боїнга".
  • 5 країн, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі літака "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном 8 січня, звернулися до Ірану з вимогою передачі бортових самописців.
  • 15 лютого міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що Іран не може розшифрувати інформацію з чорних скриньок літака МАУ, однак не передасть їх іншим країнам.

Українська правда

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Теми: РНБОІранкатастрофа МАУ в Ірані
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