Данілов поїхав до Ірану обговорити "проблемні питання"
Неділя, 16 лютого 2020, 15:36
Секретар РНБО Олексій Данілов 15-17 лютого перебуває з робочим візитом в Ірані для обговорення проблемних питань розслідування катастрофи українського літака.
Джерело: сайт Ради нацбезпеки і оборони
Деталі: Данілов прибув до Ірану на запрошення секретаря Вищої ради національної безпеки країни Алі Шамхані.
У неділю секретар РНБО вшанував пам’ять українців, які загинули в авіакатастрофі 8 січня.
Разом із послом України в Ірані Сергієм Бурдиляком вони поклали квіти на місті трагедії. Також у пам'ять за загиблими було поставлено 11 свічок у Ванкському Соборі Святого Всеспасителя (храм Вірменської Апостольської церкви).
Передісторія:
- 8 січня в Ірані розбився літак рейсу PS 752 "Тегеран - Київ" авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), в результаті катастрофи загинули 176 осіб. На борту були громадяни 7 країн: Ірану; Канади; Швеції; Афганістану; Німеччині, Великобританії та України (2 пасажири і 9 членів екіпажу).
- 11 січня Іран офіційно визнав, що помилково збив літак МАУ, відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції - військова гілка виконавчої влади Ірану.
- Україна тричі зверталася до компетентних органів Ірану з проханням надати українській стороні бортові самописці збитого "Боїнга".
- 5 країн, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі літака "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном 8 січня, звернулися до Ірану з вимогою передачі бортових самописців.
- 15 лютого міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що Іран не може розшифрувати інформацію з чорних скриньок літака МАУ, однак не передасть їх іншим країнам.
Українська правда