Данілов поїхав до Ірану обговорити "проблемні питання"

Секретар РНБО Олексій Данілов 15-17 лютого перебуває з робочим візитом в Ірані для обговорення проблемних питань розслідування катастрофи українського літака.

Джерело: сайт Ради нацбезпеки і оборони

Деталі: Данілов прибув до Ірану на запрошення секретаря Вищої ради національної безпеки країни Алі Шамхані.

У неділю секретар РНБО вшанував пам’ять українців, які загинули в авіакатастрофі 8 січня.

Разом із послом України в Ірані Сергієм Бурдиляком вони поклали квіти на місті трагедії. Також у пам'ять за загиблими було поставлено 11 свічок у Ванкському Соборі Святого Всеспасителя (храм Вірменської Апостольської церкви).

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