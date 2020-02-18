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Зеленский собирает СНБО

Вторник, 18 февраля 2020, 09:38
Зеленский собирает СНБО

Во вторник в пресс-центре Офиса президента Владимира Зеленского состоится брифинг по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Дословно: "18 февраля, в 12:00 по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины начнется брифинг с участием секретаря СНБО, руководства генерального штаба ВСУ, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины".

Что было раньше: Утром 18 февраля боевики попытались перейти линию разграничения и атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи Новотошковское, Орехово, Крымского, Хутора Свободного, что вблизи Золотого.

Через несколько часов в штабе ООС сообщили, что бой закончился.

В результате обстрела один украинский военный погиб, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь.

Напомним: 

  • Секретарь СНБО Алексей Данилов 15-17 февраля находится с рабочим визитом в Иране для обсуждения проблемных вопросов расследования катастрофы украинского самолета.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийСНБОДонбассобстрел
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