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Зеленський про бій на Донбасі: Це – спроба зірвати мирний процес

Вівторок, 18 лютого 2020, 09:46
Зеленський про бій на Донбасі: Це – спроба зірвати мирний процес

Президент Володимир Зеленський вважає прорив бойовиків поблизу лінії розмежування на Донбасі спробою зірвати мирний процес, який почав просуватися.

Джерело: Facebook-сторінка президента

Дослівно: "У п’яту річницю Дебальцівської трагедії бойовики та окупанти влаштували цинічну провокацію.

Це не просто цинічна провокація, метою якої є натиснути на дебальцівську рану, яка ніколи не загоїться повністю. Це – спроба зірвати мирний процес на Донбасі, який почав просуватися хоч і невеликими, але невпинними кроками.

Збираємо сьогодні засідання РНБО. Будемо обговорювати й ухвалювати рішення про подальші кроки. Наш курс на завершення війни та відданість міжнародним домовленостям залишається незмінним – так само, як і наша рішучість дати відсіч будь-яким проявам збройної агресії проти України".

Що було раніше: Зранку 18 лютого бойовики спробували перейти лінію розмежування і атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного, що поблизу Золотого.

Через кілька годин у штабі ООС повідомили, що бій закінчився.

Внаслідок обстрілу один український військовий загинув, четверо отримали легкі поранення, їм надається медична допомога.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийДонбасобстріл
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