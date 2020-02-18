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Зеленский о бое на Донбассе: Это – попытка сорвать мирный процесс

Вторник, 18 февраля 2020, 09:46
Зеленский о бое на Донбассе: Это – попытка сорвать мирный процесс

Президент Владимир Зеленский считает прорыв боевиков вблизи линии разграничения на Донбассе попыткой сорвать мирный процесс, который начал продвигаться.

Источник: Facebook-страница президента

Дословно: "В пятую годовщину Дебальцевской трагедии боевики и оккупанты устроили циничную провокацию.

Это не просто циничная провокация, целью которой является нажать на Дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью. Это – попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимими шагами.

Собираем сегодня заседание СНБО. Будем обсуждать и принимать решения о дальнейших шагах. Наш курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным - так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины".

Что было раньше: Утром 18 февраля боевики попытались перейти линию разграничения и атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи Новотошковское, Орехово, Крымского, Хутора Свободного, что вблизи Золотого.

Через несколько часов в штабе ООС сообщили, что бой закончился.

В результате обстрела один украинский военный погиб, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийДонбассобстрел
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